Markizáčka Ostrihoňová so slzami v očiach: Najstrašnejší zážitok za posledných 10 rokov!

Veronika Cifrová Ostrihoňová a jej manžel Matej Sajfa Cifra sú nielen známymi moderátormi, ale aj influencermi a vlogermi. Matej najnovšie zverejnil video z ich výstupu na Lomnický štít.

Ako samotná Veronika priznala, pri výstupe a najmä zostupe jej nebolo všetko jedno. Vo svojom instagramovom príbehu dokonca tento zážitok označila za najstrašidelnejší za posledných 10 rokov.

Zdroj: Instagram VO

Keď Matej počas výstupu zisťoval, ako to Veronike ide, odpoveď bola jednoznačná: „Bojím sa.” Ale nemala strach priamo z toho, že by to nezvládla. „Ja sa nebojím náročnosti, mne to fyzicky nie je... Ale sa bojím a neviem sa toho zbaviť,” povedala neisto.

K tejto téme sa manželia vrátili aj na lanovke cestou späť. „Ja som sa bála ako nikdy v živote, hlavne po ceste dole... Aj po ceste hore som sa bála, ale po ceste dole som sa bála asi že 250-krát viac. Akože fyzička, to som úplne ok, ešte by som si mohla ísť aj zacvičiť, ale ja som sa tak bála,” opakovala moderátorka.

Zdroj: youtube.com/sajfa

Zdroj: youtube.com/sajfa

A následne svoj pocit strachu trochu spresnila. „Ja keď som videla pod sebou tie skaly a teraz sa mi to šmýkalo... Ja som sa už pomaly po zadku šúchala, všade som sa poodierala, lebo som sa tak držala tých skál. Ja som bola na Kriváni, na Rysoch, tam nikde neboli takéto strminy. Proste som sa bála ísť dole, lebo sme nešli normálne po nohách, ale že po rukách, po zadku, po boku,” vysvetľovala blondínka. „No mala som raz aj slzy v očiach, že som fakt mala strach,” dodala na záver, no zároveň ľudí vyzvala, aby aspoň tento rok objavovali krásy Slovenska. Jednoznačne to stojí za to.

Zdroj: youtube.com/sajfa