Obrovská láska z Markízy trvala len pár mesiacov: Známa blondínka má už nového!

BRATISLAVA - Máj lásky čas! S teplým jarným počasím neraz zahorí láska aj medzi mužom a ženou. Aktuálne by o tom vedela rozprávať markizácka exfarmárka Kristi Dali. Jej vzťah z reality šou vydržala len pár mesiacov, no aktuálne je opäť po uši zamilovaná. V jej živote je nový chlap!

Kristi Dali sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Farma. Tam sa jej podarilo zotrvať až do úplného záveru projektu. Za dlhé 4 mesiace, ktoré na statku trávila, si našla cestu k zasnúbenému východniarovi Radovi Dulinovi. A hoci aj ju doma čakal partner, dvojica sa do seba zamilovala.

Láska z obrazoviek však trvala len pár mesiacov. Rado totiž prijal pracovnú ponuku na východe, s Kikou, ktorá žije pri Bratislave, sa vídali málo a šepkalo sa, že si rodák z Popradu našiel milenku. „Každý príbeh niekde začína a niekde končí. Už pár dní hľadám tie správne slová, žiaľ, píšu sa ťažko,“ oznámila rozchod vo februári Kristína. No bez lásky nezostala dlho.

V rozhovore cez live stream na instagramovom profile Casting Tv Markíza totiž prezradila, že je zamilovaná až po uši. No identitu svojho nového princa prezradiť nechcela. „Mám príjemný máj, zaláskovaný, určite. A uvidíme, čo z toho bude, no... Zatiaľ to nejak akože tajím,“ prezradila Kika v priamom prenose, čím to paradoxne otajila už celému Slovensku. Tak jej teda prajeme, aby toto bol ten pravý!