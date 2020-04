Rozvod Jakuba a Agaty Prachařovcov je za dverami: Našla si ďalšiu náhradu a... Tretie dieťa?!

Ešte začiatkom roka randila Agáta Hanychová s realiťákom, s ktorým si vychutnala aj dovolenku v zahraničí. Cítila sa milovaná, no napokon jej tento vzťah nevyšiel. Sama však dlho neostala a za Jakuba a Zděňka si našla veľmi rýchlo ďalšiu náhradu v podobe fotografa Mareka. S ním sa mala zoznámiť prostredníctvom aplikácie Tinder, no ako sama priznala, písal jej vraj už v roku 2009.

V pondelok večer sa Agáta prihovorila svojim fanúšikom prostredníctvom živého vysielania na Instagrame a odpovedala na ich zvedavé otázky. Jeden z jej priaznivcov sa pýtal, či by chcela ešte ďalšie bábätko. „Tak to by som ozaj nechcela!“ prehovorila Agáta. Tu však Mareka nikto nespomenul. .

Ďalší zo sledovateľov sa už rovno opýtal, či ona a Marek uvažujú nad spoločným potomkom a či teda budú mať bábätko. „Prosím vás, nebudeme. Marek má dve deti. Ja mám tiež dve deti. Takže 2 + 2 sú štyri. Takže to posledné, na čo by sme mysleli, je mať bábätko,“ objasňovala logicky Hanychová. Nuž ale, ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení. Otázne je, či im vydrží vôbec ich láska. Agáta v nej totiž veľké šťastie nemá.

Agáta Hanychová našla šťastie po boku fotografa Mareka. Zdroj: Instagram