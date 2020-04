Pink a jej trojročný syn PORAZILI KORONAVÍRUS: Tvrdý odkaz vláde... Je to výsmech a zlyhanie!

Aktuálne na svojom Twitteri zverejnila Pink informáciu, v ktorej potvrdila, že sa jej agresívny vírus podarilo poraziť. „Pred dvomi týždňami sme ja a môj syn Jameson vykazovali symptómy Covid-19. Našťastie mal náš lekár prístup k testom a bola som testovaná pozitívne," uviedla s tým, že jej rodina po tomto zistení absolvovala povinnú karanténu a postupovali podľa inštrukcií lekára.

Len pred niekoľkými dňami sa Pink so synom dočkali vynikajúcej správy. Nákazu sa im podarilo prekonať.uviedla šťastná speváčka. Po tom, čo prispela obrovskou sumou na hasenie požiarov v Austrálii, tentokrát venovala obrovskú čiastku 500-tisíc dolárov do fondu univerzitnej nemocnice vo Philadelphii a ďalších 500-tisíc dolárov do fondu Mayor's Fund for Los Angeles.

Speváčka Pink prekonala koronavírus. Zdroj: SITA

Hoci sú už so synom zdraví, speváčka neskrýva obrovský hnev na americkú vládup pre jej prístup ku krízovej situácii. „Je to absolútny výsmech a zlyhanie našej vlády, že testy nie sú viac dostupné. Táto choroba je vážna a reálna. Ľudia potrebujú vedieť, že postihuje tak mladých ako aj starých, zdravých aj chorých, bohatých i chudobných. Musíme mať testovanie zadarmo a omnoho dostupnejšie, aby sme ochránili naše deti, rodiny, priateľov a komunity," nešetrila kritikou vo svojom vyjadrení.