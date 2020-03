KORONAVÍRUS Exmarkizáčka musela ísť akútne k lekárovi: Zákaz opustiť bydlisko, zásah policajtov!

RIJEKA – Koronavírus zasiahol mnohých a krajiny zavádzajú rôzne opatrenia. Výnimkou nie je ani obľúbená dovolenková destinácia Slovákov, kde sa nachádza bývalá účastníčka markizáckej Farmy Miriam Pribanič (59). Nachádza sa v Chorvátsku aj so svojím manželom a o podrobnosti o situácii, aká tam vládne, sa podelila so svojimi priaznivcami

Chorvátsko zaviedlo prísne opatrenia, aby tak zabránilo šíreniu koronavírusu. „Keďže v určitých oblastiach existuje významné riziko prenosu koronavírusu, je zakázané opustiť miesto pobytu a trvalý pobyt, aby sa znížila možnosť ďalšieho šírenia choroby,“ píše na Facebooku Miriam, ktorá informovala o tom, že dostali zákaz opustiť miesto bydliska.

V Chorvátsku platia prísne opatrenia. Zdroj: Facebook M.P.

Pre bývalú farmárku to však predstavuje problém. Už pár dní ju trápi bolesť zubov. Kvôli zápalu nervu musela akútne navštíviť zubára. Čo však robiť, keď nesmie opustiť svoje bydlisko? „Volala som na krízový štáb a tam mi poradili, kde mám požiadať o priepustku. Hurá, dostala som ju,“ tešila sa Pribanič, ktorá sa predtým, ako šla do Rijeky k zubárovi, chcela zastaviť v banke. Tá je však zatvorená na neurčito, čo predstavuje pre exmarkizáčku problém – stratila kartu, nová stále neprišla a hotovosť už nemá.

Napokon nasadla do auta a vybrala sa do Rijeky. Pred vstupom do mesta však nastalo prekvapenie v podobe zábrany z dvoch policajných áut. Tí zasahujú proti nezodpovedným občanom, pričom za takú považovali spočiatku zrejme aj Miriam. „Rukou mi ukazovali z otvoreného okienka na aute, aby som k nim prišla. Hneď na mňa zakričala: Kam ste sa vybrali? Vystúpila som z auta, podala im priepustku a dostala som pochvalu. Vraj som jedna z mála zodpovedných, ostatným nadelili pokutu 1 080 eur a vrátili ich späť domov,“ opisuje stret s policajtmi.

Miriam Pribanič na hranici Rijeky zastavila policajná zátarasa. Zdroj: Facebook M.P.

V meste ju prekvapili pokojné ulice, podarilo sa jej vybaviť banku, v ktorej platili prísne opatrenia. Odtiaľ si to namierila k zubárovi, ktorý jej napokon pomohol, no tiež už neho platia isté pravidlá – pracuje sám a berie 1 pacienta denne, len súrne prípady. Od zubára sa vybrala Miriam ešte do nemocnice, keďže ju tam kvôli štítnej žľaze poslala jej lekárka. Nastal však ten problém, že ju nezobrali. „Nie som akútny prípad, na štítnu žľazu sa hneď neumiera. Rozmýšľam... Načo ma potom obvodná lekárka posielala, že musím ísť na nukleárnu medicínu do nemocnice?“ nerozumie vždy dobre naladená Slovenka. Na vyšetrenie sa napokon nedostala, lebo nie je v ohrození života, no aspoň zapálený nerv už nerobí šarapatu.