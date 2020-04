Stres hviezdy jojkárskeho seriálu Jenny (18): Maturita zrušená kvôli KORONAVÍRUSu... To, čo od nás chcú, sa doma robiť nedá!

BRATISLAVA - Bára Očenášová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka jojkárskemu seriálu Jenny, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu. Mladučká herečka má len 18 rokov a tento rok mala maturovať... Situácia okolo koronavírusu však všetko zmenila. Písomné maturity sú zrušené. A to, čo od nej teraz profesori chcú, sa podľa nej doma robiť nedá!

Rozmáhajúci sa koronavírus pred pár týždňami zatvoril na Slovensku všetky školy. No kým mnohí školáci sa tešia, že majú neočakávané voľno, maturantom až tak do smiechu nie je. Už niekoľko týždňov totiž nevedia, čo s nimi ďalej bude. Na skúške dospelosti totiž mnohým závisí aj vysoká škola.

Písomné maturity, ktoré mali mať už dávno za sebou, sa však definitívne zrušili a tie ústne sa budú konať do dvoch týždňov po otvorení škôl. Táto situácia sa týka aj mladej herečky Báry Očenášovej, ktorá v jojkárskom seriáli Jenny stvárňuje hlavnú postavu. Aj ona má totiž tento rok maturovať.

„Je to veľmi zvláštne. profesorka nám povedala, že sa máme pripravovať na ústne maturity s tým, že akoby sme už mali za sebou tie písomné. Čo ale nemáme. Strašne divne to všetko vyznelo a strašne divne sa cítim. Že v zásade mám za sebou maturity, ktoré za sebou nemám. Mám sa pripravovať na ďalšie kolo, pritom to prvé nebolo. Mám z toho ešte väčší stres. Dosť sa toho bojím,“ povedala pre joj.sk.

Mladučká plavovláska totiž študuje herectvo a pripraviť sa na praktické maturity, ktorých súčasťou je aj predstavenie, je doslova nemožné. „Nemyslím na nič iné, len na spánok, na jedlo a na to, že si idem zahrať nejaké hry na počítači. Pritom by som mala cvičiť na klavíri a tancovať. Lenže doma v obývačke to nie je úplne najlepší priestor,“ zhodnotila Bára. Držíme jej palce!