Takto dobíja silu speváčka Kristína: Jej trik môžete kedykoľvek využiť aj v pohodlí domova

„Keďže túžim po mnohých veciach a mám naozaj kopec snov, aj tých súkromných aj pracovných a nejaké životné ciele, za ktoré som vďačná a túžim po tom, aby sa mi splnili, snažím sa aplikovať denné snívanie. Skrátka si predstavujem, akoby tie veci už boli. Je to veľký nabíjač, veľmi to odporúčam,“ uviedla v rozhovore. „Nie vždy sa mi to síce úplne podarí, ešte to predsa len nemám tak zaužívané ako ísť sa osprchovať alebo spať, no snažím sa precvičovať si to. Chcela by som si z toho spraviť taký denný rituál a každý deň tie svoje sny takto posilňovať,“ vyznala sa mladá interpretka.

Práve to, že má mnoho snov, ju pritom podľa vlastných slov udržiava v akejsi radosti aj v neľahkom čase. „Mám pocit, že keď si aj v týchto časoch držím tie svoje myšlienky, predstavy a sny a viem, čo robím a čo ma baví, tak to práve odbúrava tú negativitu a strach. To je dnes veľmi dôležité pre každého z nás,“ zdôraznila 32-ročná rodáčka zo Svidníka, ktorá snívanie vniesla aj do jedného zo svojich nedávnych projektov. „Presne pred prepuknutím pandémie sme vydali nový album, volá sa Snívanky. Je to trošku iný album ako tie moje popové, taká moja umelecká odbočka, na ktorej som pracovala vyše roka. Je to niečo ako novodobé uspávanky,“ priblížila Kristína.

Zdroj: Facebook / Kristína Peláková

Inšpirácia na projekt k nej vraj prišla celkom náhodou. „Je to zvláštne, no niekedy akoby vám niečo príde odniekiaľ zhora, z vesmíru, z ničoho nič. Ja som takto zrazu jedného dňa počula v hlave uspávanky a hneď ma to nadchlo, vedela som, že také niečo by ma bavilo... Tie piesne sú postavené len na pár zvukoch a nesú v sebe také krátke príbehy. Mala som takú víziu, aby deti naladili na príjemný spánok, aby cez tie myšlienky a láskavé príbehy, ktoré spievam, pocítili ten pokoj, radosť a pohodu a aby im to možno prinieslo aj sladké a pekné sny, aby skrátka zaspinkali s nejakým pekným, rozprávkovým pocitom,“ poznamenala speváčka.

Piesňami zároveň chcela popri deťoch osloviť aj rodičov. „Hovorila som si, že by bolo fajn, ak by sa cez tie piesne vrátili do svojich detských čias aj rodičia, chcela som, aby tie skladby niesli v sebe nejaký pekný odkaz aj pre nich. Veď napokon, keď sú pokojní rodičia, je potom doma dobrá atmosféra a tie piesne majú presne tento zámer,“ ozrejmila Kristína.

Nájsť v sebe dieťa

Album vytvorila v spolupráci s autorkou detských kníh Zuzanou Štelbaskou. „Oslovila som na to Zuzku, keďže ona píše krásne detské knihy a je aj mamičkou dvoch detí. Chcela som, aby bol v tých piesňach cítiť taký materinský cit. Zuzka mi dala hneď asi päť textov a už do dvoch dní sme tri z nich zhudobnili. Tá autorská chémia nám veľmi dobre fungovala, myslím, že je to cítiť aj vo výsledku. Som rada, že sme obe do tých piesní mohli vniesť kus svojej duše a umelecký pohľad. Pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne a nové. Počúvla som svoju intuíciu a mám z toho radosť,“ poznamenala sympatická brunetka, ktorá sa sama podľa vlastných slov pri nahrávaní spomínaných piesní vrátila do svojho detstva.

Zdroj: Instagram K.P.

„Tiež som pri tých skladbách pocítila to dieťa v sebe. Podľa mňa by sme ho nikdy nemali prestať vnímať a za žiadnych okolností by sme nemali prestať snívať. Toto by som tými piesňami chcela v ľuďoch podporiť. A chcela som tiež mamičkám pomôcť rozšíriť repertoár uspávaniek, nech majú v zásobe aj nejaké nové,“ skonštatovala známa brunetka.

Ako zároveň dodala, najväčšiu radosť by mala, ak by sa novinka stala pre deti spomienkou na ich detstvo. „To by bolo krásne, keby deti, keď raz dospejú a vrátia sa domov a pozrú si, na čom vyrastali, tam tie Snívanky v tej poličke mali... Keby boli pre nich takou spomienkou na detské časy,“ usúdila.

Vizuál albumu vytvorila ilustrátorka Tina Minor. Hudbu pre dvanásť originálnych skladieb zložila sama Kristína, o aranžmány sa postaral jej manžel Marián Kavulič. „Pesničky sú voľne dostupné aj na internete. Keďže je situácia teraz taká, aká je, povedali sme si, že to tým ľuďom dobre padne. Verím tomu, že im to spraví pekné chvíle a trošku ich to aj upokojí,“ uzavrela speváčka.