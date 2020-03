Kedysi sexsymbol, dnes ZOSTARNUTÝ PÁN: Aha, ako teraz vyzerá Robbie Williams!

LONDÝN - Aj napriek tomu, že jeho vek sa nekompromisne blíži k päťdesiatke, sexepílu má stále na rozdávanie! Reč je o niekdajšom frontmanovi skupiny Take That, Robbiem Williamsovi (46), ktorému by aj dnes podľahla nejedna dáma. A to i napriek tomu, že spevákovi za posledné roky pribudlo množstvo šedín!

Robbie Williams je celosvetovo uznávanou hviezdou, ktorá má na svojom konte obrovské množstvo hitov. Rebela s tvárou anjela a hlasom rockera milujú tisícky fanúšikov a to, koľkokrát sa umiestnil na prvých miestach medzinárodných hitparád, sa snáď ani nedá spočítať.

Interpet hitov, ako sú Feel, Angels, Let me entertain you či Sexed up, nemladne. Rovnako ako nikto z nás. A hoci sa, na rozdiel od jeho kolegov z kapely, neskryl do úzadia, súčasťou toho najväčšieho amerického šoubiznisu už nejaký ten čas nie je. So skupinou Take That sa síce o návrat pokúsil, s výnimkou jedného chytľavého songu však žiadny väčší úspech nezaznamenali.

Robbie však disponuje jednou obrovskou výhodou. I keď už nejaký ten rôčik nepatrí medzi najhranejších interpretov, stal sa obrovskou medzinárodnou ikonou, na ktorú svet nezabudne. A nejde len o jeho božský hlas. Spevák sa stal idolom mnohých žien. Jeho chlapčenský šarm a charizmu skrátka žiadna dáma nedokázala prehliadnuť, a tak sa navždy zapíše do zoznamu nezabudnuteľných umelcov.

Robbie Williams viditeľne zostarol Zdroj: Instagram R.W.

Kedysi bol Robbie mladým rebelom, dnes je z neho šedivý pán Zdroj: Instagram R.W.

A to aj napriek tomu, že Robbie už dávno nemá sladkých dvadsať. Dnes umelec odpočítava len štyri roky do okrúhlej päťdesiatky, no na rozdiel od svojich mnohých kolegov si zjavne nepotrpí na invazívne skrášľovacie zákroky. V tvári viditeľne zostarol a pribudlo mu aj množstvo šedín.

Na záberoch zo súkromia síce pripomína zostarnutého uja, no keď sa tento muž postaví na pódium, do varu dokáže dostať tie najväčšie svetové štadióny s kapacitami tisícok miest. O jeho popularite svedčí aj jeho posledný online koncert, ktorý prostredníctvom sociálne siete odohral bez nároku na honorár z pohodlia svojho domova kvôli situácii okolo nového konavírusu.