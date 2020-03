Dara Rolins zverejnila fotky s mladým zajačikom: Užívajú si v New Yorku!

NEW YORK - Už nejaký ten piatok sa šepká, že slovenská diva Dara Rolins (47) randí s mladý raperom zo skupiny Hahacrew, Daliborom Štofanom (26), známym skôr pod prezývkou a umeleckým menom Dalyb. Do oka si údajne padli, keď spolu nahrávali pieseň Hello Kitty. Ku vzťahu sa síce ani jeden s určitosťou nevyjadril, no zato teraz si spoločne užívajú za veľkou mlákou.

Nie je to tak dávno, čo si Dara Rolins a Dalibor Štofan podali ruky na znak spolupráce a Slovensko i Česko sa tak dočkalo spoločnej skladby Hello Kitty. Práve pri jej nahrávaní si mala dvojica údajne padnúť do oka, a to i napriek vyše dvadsaťročnému rozdielu.

Na slovenskú divu sme sa v čase, keď sa o údajnom romániku začalo šepkať, obrátili s otázkou, či spolu niečo majú. „Samozrejme sa poznáme, sadli sme si hudobne aj ľudsky a jednoznačne spolu máme okrem pesničky Hello Kitty a spoločného natáčania videa k nej aj iné hudobné plány,” vyjadrila sa vtedy pre topky.sk Dara.

Plavovláska však to, či s Dalybom skutočne randí, nepotvrdila, ani nepoprela a ako sama tvrdí, je v štádiu, kedy si určité veci chce nechať pre seba a jednou z nich je aj otázka vzťahov. Teraz sa však pochválila hneď niekoľkými spoločnými zábermi s mladým raperom. Spoločne sa vybrali totiž za veľkú mláku, rovno do New Yorku.

Posledný záber pritom skutočne pôsobí ako momentka dvoch zaľúbencov, medzi ktorými to iskrí. No iskrí to aj medzi aktérmi v už spomínanej pesničke, ku ktorej si tam odskočili natáčať videoklip. To je všetkým fanúšikom Dary celkom jasné z jej popisov a hashtagov, v ktorých názov skladby nechýba. „Hello, mám sa pretty, zoznámme sa, ja som Kitty,” píše speváčka v popise k poslednej fotke. Nuž, či sa skutočne priťahujú a svoju lásku taja, alebo si naozaj len povahovo a pracovne sadli ako kamaráti, bude jasné až časom.

Dara Rolins a Dalyb si spolu užívajú krásy New Yorku. Zdroj: Instagram D.R.