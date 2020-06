Bolesť Evy Mázikovej: Už sa to takmer nedá vydržať... Robte s tým niečo!

Hoci sa opatrenia už dosť uvoľnili, cestovanie stále nie je úplne jednoduché. Môžete navštíviť iba niektoré krajiny, a to buď iba na 48 hodín, alebo vám hrozí karanténa. A mnohé štáty navyše nemajú možnosť e-karantény ako my na Slovensku.

To je problém aj pre Evu Mázikovú. „Ja už by som tak strašne chcela, aby tento lockdown čo najrýchlejšie sa otvoril, aby sme už mohli cestovať, hlavne, aby som sa dostala k mame,” povedala svojim fanúšikom na Instagrame. A bolo jasné, že ju to naozaj trápi. „Lebo toto už bolí, doslovne bolí, že som ju tak dlho nevidela. Pohladkať ju, pobozkať ju... Ale aj s priateľmi sa stretnúť, to by bolo strašne krásne. Dúfam, že sa to veľmi rýchlo zmení,” vyjadrila svoju nádej.

Niet sa čo čudovať, keď jej milovaná mama má už vyše 90 rokov a Eva je bežne zvyknutá navštevovať ju tak často, ako sa len dá.