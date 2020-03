Kollárova exmilenka terčom nechutných útokov: Vyhrážky smrťou!

Zdá sa, že Kateřina Brožová si svojimi príspevkami na sociálnych sieťach narobila poriadnu kopu neprajníkov. Môžu za to zábery z jej nedávneho výletu do Španielska a následné správy o tom, že herečka mala ihneď po návrate naskočiť rovno na rozbehnutý vlak televízie a natáčať úspešný český seriál Modrý kód, pričom by po správnosti mala byť v karanténe.

Prajú jej smrť

Následne sa pri blondínkiných fotografiách na sociálnych sieťach začali objavovať nepríjemné komentáre na to, že bez hanby vyrazila medzi ľudí. A hoci Brožová nepekné odkazy rýchlo mazala, našli sa aj také, ktoré ju poriadne vydesili. „Nadávajú mi a niektorí mi dokonca prajú smrť, alebo aby som chytila tú strašnú chorobu,” vyžalovala sa Brožová denníku Blesk.

Kateřina Brožová kázaním o rúškach situáciu nezlepšila. Zdroj: Instagram K.B.

Česká hviezda, ktorá pred rokmi tvorila pár so slovenským podnikateľom a multioteckom Borisom Kollárom, pritom tvrdí, že od svojho návratu do Česka je v domácej karanténe. Do úvahy neprichádza ani natáčanie spomínaného seriálu, nakoľko sa televízia Prima rozhodla pozastaviť jeho produkciu.

Herečka sa preto rozhodla pre nápravu, a to práve tam, kde to celé začalo. „Milí priatelia aj nepriatelia, prosím, správajme sa k sebe v tejto pohnutej dobe slušne. Neútočme,” apeluje prostredníctvom svojho Instagramu na svojich fanúšikov, ale hlavne neprajníkov.