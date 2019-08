Nehoda Kollárovej ex na D1: Zničené štyri autá a chaos na diaľnici!

PRAHA - Bývalá partnerka multiotecka Borisa Kollára (53), známa česká herečka Kateřina Brožová (51), má za sebou poriadne nepríjemný zážitok. V stredu sa totiž na diaľnici D1 v smere do Prahy stala dopravná nehoda. Odnieslo si to aj herečkino luxusné auto.

K dopravnej nehode došlo v stredu tesne pred 10. hodinou ráno na českej diaľnici D1. Išlo o zrážku štyroch áut, pričom jednou z účastníkov nehody bola aj známa česká herečka, speváčka a moderátorka Kateřina Brožová. Pri nehode sa, našťastie, nikto nezranil a škody utrpeli iba pokrčené plechy. Blondínkin strieborný mercedes vyviazol so zničeným svetlom a preliačinami.

Zdroj: Aktu.cz

„Stalo sa to v zúžení v smere na Prahu v kolóne. Tá sa zrazu rozbehla, ale niekto to tam vpredu zašliapol a bolo to. Nikomu sa, našťastie, nič nestalo a teraz nás budú odťahovať," vyjadrila sa krátko po nehode pre český Blesk Brožová, ktorá ešte v roku 2006 tvorila niekoľko mesiacov pár so slovenským multioteckom, politikom a podnikateľom Borisom Kollárom.

Zdroj: Aktu.cz

Kým však odstavené autá odpratali, na diaľnici vznikol dopravný chaos. Keďže sa nehoda stala v mieste so zúženými jazdnými pruhmi, premávka sa obmedzila iba na jeden pruh, čo spôsobilo v smere do mesta rozsiahle kolóny.