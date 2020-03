KORONAVÍRUS Odlúčil Pariškovú od manžela: Hrozná predstava... niekoľko mesiacov od seba!

Dvojica si spoločné áno povedala len v lete minulého roka, aktuálne už musia čeliť prvej väčšej "kríze". Keďže Miroslav je úspešným IT-čkarom a pracuje v Amerike, občas sa za veľkou mlákou zdrží aj zopár týždňov. A hoci si dvojica na takéto fungovanie už ako-tak zvykla, predstava, že budú od seba rovno niekoľko mesiacov, nie je ničím príjemných ani pre nich.

​Manžel moderátorky musel evidentne pred časom opäť odcestovať. Jojkárka totiž najnovšie prostredníctvom svojho profilu na Instagrame informovala o tom, že ona i deti s ním komunikujú cez počítač. Priznala aj to, že z predstavy odlúčenia na niekoľko mesiacov nie je vôbec nadšená.napísala úprimne.

Aneta Parišková a jej deti môžu teraz s Miroslavom komunikovať len takto. Zdroj: Instagram A.P.

Vďačná je aspoň za dnešné technické vymoženosti, keďže práve vďaka nim môžeme zostať v kontakte so svojimi najbližšími. „Obsadili sme Mirkovu IT pracovňu v našom byte. Vďaka technológiám sa aspoň takto stretávame, takto sa Mirko hrá s chlapcami a takto sa s nimi aj učí,” napísala k snímke spred počítača, kde na monitore vidno tvár jej manžela. Podobne náročné to zrejme teraz majú aj mnohé ďalšie páry a rodiny, žiaľ, vzhľadom na situáciu, aká je, nám nezostáva nič iné, ako to vydržať...