Ex Borisa Kollára na korona-karanténu kašle: Pred týždňom sa vrátila z rizikovej krajiny a... Veselo si natáča seriál!

Expartnerka Borisa Kollára, česká herečka Kateřina Brožová na preventívnu karanténu kašle.

PRAHA - Zatiaľ čo na Slovensku sa minulý týždeň zaviedol rad prísnych opatrení v súvislosti so zúriacim koronavírusom, u našich západných susedov až také radikálne obmedzenia nenastali. No malo by byť v každého vlastnom záujme dodržiavať preventívnu karanténu, aby vážny vírus neroznášal ďalej.