Speváčka Mamba odhalila strach z koronavírusu a jej partner Tony? Si drama queen!

Iba nedávno si Mamba a Tony užívali príjemné chvíle v Tatrách, kam sa s ročným synčekom Manolom vybrali na rodinný výlet. Ako väčšina zodpovedných Slovákov, dvojica už niekoľko dní sedí doma a svoj pohyb vonku obmedzili na minimum. Speváčka sa však nebezpečného vírusu obáva a situáciu preto podrobne sleduje. „Mám pocit, že informovanosť nás dokáže aspoň čiastočne ochrániť,” prezradila Mamba na svojom Instagramovom profile.

Tanečník však má na situáciu odlišný názor a do svojej polovičky si poriadne rypol. „Tony tvrdí, že som Drama Queen... Ale mne to nevadí, takto to cítim,” priznala položartom mladá mamička. Zároveň však dodáva, že práve Tony je jej v ťažkom období najväčšou oporou. „On je úžasný karanténny parťák. Snaží sa moju hlavu aspoň čiastočne rozptýliť, takže pozeráme rozprávky, varíme si, hráme sa, upratujeme. A to je jediné, čo ma ukľudňuje. Že sme všetci spolu,” opisuje každodennú situáciu u nich doma brunetka.

Speváčka Mamba si vyliala srdce na Instagrame. Zdroj: Instagram D.S.

Tony a Mamba sú však do detailov zohraná dvojica s poriadne uleteným zmyslom pre humor, a je takmer isté, že táto rodinka sa doma rozhodne nudiť nebude!

