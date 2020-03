KORONAVÍRUS Mimoriadny KONCERT Mekyho Žbirku: Dnes večer zahrá ONLINE pre celé Slovensko!

BRATISLAVA - Tisíce Slovákov trávia už niekoľko dní svoj čas v dobrovoľnej domácej karanténe. Kto môže, pracuje z domu, o bujarej zábave, spoločenských udalostiach a voľnom stretávaní sa s priateľmi však nemôže byť reč. Aj to je dôvod, prečo sa Meky Žbirka rozhodol pre nečakaný krok. Už dnes večer si môžete užiť jeho koncert v pohodlí vašej obývačky!

Patríte k občanom, ktorí mimoriadne nariadenia a odporúčania vlády berú naozaj zodpovedne, a tak sa stránite spoločnosti a radšej sa zdržujete doma? Máme pre vás výbornú správu. Po tom, čo sa na Slovensku prvýkrát objavila online diskotéka, ktorú mali na svedomí DJ EKG a DJ Mairee, prostredníctvom sociálnych sietí si môžete užiť aj koncert našej legendy.

Meky Žbirka totiž oznámil, že už dnes večer (v utorok, pozn. red.) o 21:00 chystá pre svojich fanúšikov živý prenos zo svojho vystúpenia. Urobil tak na podnet svojich fanúšikov, ktorí rozhodli aj o tom, čo muzikant zaspieva.vyjadril sa hudobník na svojom Instagrame.

Meky Žbirka dnes chystá online koncert. Zdroj: Instagram M.Z.

„Je dôležité si za každých okolností robiť vzájomne radosť a držať spolu. Som rád, že to môžeme teraz urobiť aspoň takto cez internet. Zahráme si skladby, ktoré ste si vybrali, a niečo aj pridáme. Bude to určite príjemný večer a verím, že čoskoro sa opäť stretneme. Hlavne, nech ste teraz všetci zdraví a v bezpečí,” vyjadril sa spevák pre TASR. Ak sa teda dnes večer túžite zabaviť, túto možnosť by ste si nemali nechať ujsť!