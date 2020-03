Srdce Františka Nedvěda pracuje na 30 %: Dnes ho majú operovať... Ohrozený zákrok pre koronavírus?!

Koncom decembra minulého roka český hudobník skolaboval a jeho manželka ho musela ratovať. „Zrazu som sa zapotácal a sekol so sebou. Cítil som, že niečo je naozaj zle, a tak mi manželka zavolala rýchlu pomoc,“ vyjadril sa pred pár týždňami pre český Blesk.

V nemocnici napokon potvrdili, že mal dvojité zlyhanie srdca a to fungovalo len na 30 %. Lekár zhodnotil, že chirurgický zákrok je v jeho prípade nevyhnutný. „Je teraz bezpodmienečne nutné, aby absolvoval artokoronárny bypas, teda operáciu srdca, ktorá potrvá určite päť hodín. Nedá sa s istotou povedať, že pôjde o trojitý bypass, môžu byť aj štyri,“ prezradil doktor Pirk.

František Nedvěd koncom decembra skolaboval. Zdroj: YouTube

K operácii malo dôjsť práve dnes, a to v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny, kam dorazil v sprievode manželky Márie. Do nemocnice si to namieril doslova rovno z pódia. Ešte včera totiž koncertoval, pričom neopomenul to, že ho čaká operácia. „Toto je posledný koncert starého života a za pár týždňov budem hrať prvý koncert nového života a veľmi sa na to už teším,“ povedal fanúšikom v Havlíčkovom Brode.

Aj napriek zdravotným problémom, ktoré mu srdce fungujúce len na 30 % spôsobovalo, odohral svoje koncerty. Hoci sa mu občas ťažšie dýchalo a hýbalo. Preto odohral svoj koncert v sede na stoličke a doprial si aj polhodinovú pauzu. I keď mal na dnes naplánovanú operáciu, neváhal hrať, no riskoval tým. Ak by totiž nachladol, operácia by sa musela odložiť. „Ja proste svoju prácu milujem a radšej budem ten večer baviť ľudí, než aby som sedel doma so zbaleným kufríkom a čakal,“ povedal pre blesk.cz. V podstate toto rozhodnutie schvaľuje aj jeho lekár.

„To, že deň pred operáciou koncertoval, pokiaľ sa rozumne šetril, na škodu nie je, kvôli psychike naopak. Pokiaľ pri predoperačnom vyšetrení zistíme, že je v poriadku, nie je nachladený, v zákroku nič nebráni a budem ho operovať,“ vysvetlil kardiológ Pirk.

Keďže však vo svete zúri koronavírus a už aj v Čechách sa objavilo šesť potvrdených prípadov, to by mohlo situáciu skomplikovať. Nemocnica totiž odsúva niektoré zákroky a vyšetrenia. Zrejme v rámci bezpečnosti. Je teda operácia českého speváka ohrozená? Podľa lekára nie. Klinika plánované zákroky pacientov, ktorých život je v bezprostrednom ohrození, vykonáva. „Všetky ambulantné vyšetrenia a zákroky inak posúvame,“ potvrdil Pirk. Vyzerá to teda tak, že František Nedvěd si na sále poleží a už čoskoro sa opäť vrhne na pódium.