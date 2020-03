Hviezda Hornej Dolnej skončila v nemocnici: Namiesto oslavy jubilea vážna operácia!

Po určitom veku sa zrejme človek až tak na oslavu narodenín neteší, no jubileum, to už je celkom iná vec. To svoje mala v stredu herečka Daniela Gudabová, ktorá v markizáckej Hornej Dolnej stvárňuje nezameniteľnú a snáď najznámejšiu dedinčanku Blažkovú. Tá je vždy hneď prvá nastúpená pred kostolom. Teraz však musela nastúpiť do nemocnice kvôli vážnej operácii, o čom informoval web markiza.sk.

Svoje šesťdesiate narodeniny tak strávila obklopená sestričkami a lekármi. Danielu totiž nedávno trápil obličkový záchvat, a tak bola nútená ísť na operáciu, ktorú jej stanovili na 4. marca. „Herečka práve v deň svojich okrúhlych narodenín absolvovala dlho plánovanú operáciu žlčníkových kameňov,“ vyjadrila sa pre televíziu PR manažérka seriálu Horná Dolná Adriana Podobová. Herečke želáme skoré zotavenie.

Daniela Gudabová oslávila v stredu jubileum. Strávila ho však v nemocnici. Zdroj: TV MARKÍZA