FOTO Pamätáte si hit Skúšky z lásky? Takto vyzerá spevák po 33 rokoch!

Spevák hitu Skúšky z lásky Kornel Kadlubiak sa dnes večer ukáže v Chartshow.

BRATISLAVA - Na Slovensku nie je azda nikto, kto by nepoznal pieseň Skúšky z lásky. Hit 80. rokov naspievala skupina Gravis v roku 1987 - odvtedy uplynulo dlhých 33 rokov a hoci pôvodná kapela už aktívne nehrá, jej spevák Kornel Kadlubiak robí všetko pre to, aby neupadla do zabudnutia. Najnovšie sa ukázal v markizáckej Chartshow. Pozrite, ako spevák vyzerá dnes!