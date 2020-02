Mamička Mary Bartalos 8 mesiacov po pôrode: Opäť na obrazovkách Markízy... Sexi tančeky v mini!

Mary Bartalos je už 8 mesiacov mamičkou synčeka Noela, ktorého koncom júna 2019 porodila manželovi Adrianovi. Aktuálne sa kráska naplno venuje rodinke a kariéru herečky na čas odstavila bokom. Po vyše ročnej pauze sa však aspoň na chvíľu opäť pripomenula divákom Markízy.

Prijala totiž pozvanie do novej časti hudobnej relácie Chartshow, v ktorej sa venovali Najväčším hviezdam z Nemecka. Spolu so speváčkami Mambou Dashou Šarközyovou a Dominikou Mirgovou zaspievala hit od skupiny No Angels - Daylight in your eyes.

V stredajšej časti Chartshow sa predstavia Mamba Dasha Šarközyová, Dominika Mirgová aj Mary Bartalos. Zdroj: TV MARKÍZA

A mamička predviedla so svojimi kolegyňami poriadne sexi šou. Oblečená v ultra mini overale sa zmyselne vlnila vo zvodnej choreografii. Minimálne mužských fanúšikov bez pochýb potešila.

Mary Bartalos sa po 8 mesiacoch po pôrode opäť predviedla divákom Markízy. Zdroj: TV MARKÍZA

Mary sme aj oslovili, nech nám prezradí, či by si už vedela predstaviť aj trvalejší návrat na televízne obrazovky. Na naše otázky však doposiaľ neodpovedala.