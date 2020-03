Emma Drobná a Filip Šebo už pozývajú na svadbu: TOTO sú prví hostia!

BRATISLAVA - Emma Drobná (25) a Filip Šebo (35) si zaľúbene hrkútajú ešte len pol roka, no v ich hlavách už naplno víria myšlienky na svadbu. Dvojica má dokonca jasno aj v tom, kto príde. Schválne hádajte, koho pozvali!

Speváčka a športovec prežívajú jedno z najkrajších období. Každému, kto už párik spolu videl, je jasné, že medzi nimi funguje naozaj silná chémia a že dvojica si užíva vzájomnú úprimnú lásku. „Tie vzorce zapadli do seba, no. Troška sme s tým bojovali na začiatku, ale o to krajší výsledok,” priznal bývalý futbalista v relácii známeho moderátora Mateja Cifru alias Sajfu, kam nedávno prijali pozvanie.

Pozývajú na svadbu

Dvojica si dokonca rozumie tak dobre, že pomaličky skloňuje slovo svadba. A že nerozprávajú len tak do vetra, aj následne dokázali. Na svoj veľký deň totiž rovno vo videu pozvali Sajfu a jeho manželku Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú. Filip a Sajfa sa poznajú už dlhé roky a práve moderátor bol jedným z prvých ľudí vôbec, ktorí vzťah Emmy a Filipa odhalili.

Zaznejú Emme Drobnej a Filipovi Šebovi svadobné zvony? Zdroj: Instagram FŠ

„Musíme priznať, že ty s tvojou manželkou ste boli jedni z prvých, ktorí o nás vedeli a ktorí nás aj videli. A niekoľkokrát, to bolo neuveriteľné. V priebehu týždňa asi trikrát, ďalší týždeň zas a potom sme sa pravidelne stretávali. Tým pádom ste sa nominovali na budúcu svadbu, určite,” priznal očividne veľmi zamilovaný Šebo.

Emma Drobná a Filip Šebo si spolu výborne rozumejú. Zdroj: Instagram FŠ

No dúfajme, že to dvojici takto bude klapať aj naďalej a čoskoro sa ich smelé plány premenia na skutočnosť.