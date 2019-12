FOTO Emma Drobná s novým frajerom prvýkrát na verejnosti: Nežnosti pred kamerami!

BRATISLAVA - Približne v polovici júla sa na verejnosť dostala informácia o tom, že párik zo SuperStar Emma Drobná (25) a Štěpán Urbán (22) sa nečakane rozišli. Pár tvorili od čias ich spoločného pôsobenia v speváckej šou a stali sa miláčikmi publika. Spoločne sa objavovali na akciách, spoločne koncertovali, no láske ako z rozprávky zrazu odzvonilo. Začiatkom novembra sa vyrojili špekulácie, že blondínka mladého hudobníka vymenila za niekoho iného...

V komentároch na sociálnej sieti sa začalo šepkať, že srdce talentovanej speváčky si nezískal nik iný ako niekdajší futbalista Filip Šebo. Ten je od speváčky starší o 10 rokov, čo prekvapilo taktiež, keďže Drobnej ex bol od nej naopak mladší. No a najnovšie sa potvrdilo, že medzi športovcom a niekdajšou víťazkou Superstar to naozaj poriadne iskrí.

Emma a Filip mali k sebe na krste blízko... Zdroj: Jan Zemiar

Pred fotografmi dokonca nemali ani problém s bozkami. Zdroj: Jan Zemiar ​

Filip sa totiž objavil na krste Emminho videoklipu k singlu Deamons. Už na prvý pohľad bolo jasné, že majú k sebe poriadne blízko. Športovec svoju priateľku podporoval, pred kamerami a prítomnými fotografmi dokonca padli aj pusy a nežné bozky na líce. Je teda zrejme len otázkou času, kedy sa k sebe dvojica začne naozaj verejne priznávať.