PRSIA známej Češky ovládli premiéru: Bol ZÁZRAK, že jej celkom nevypadli!

PRAHA - Do očí jej nik nepozeral! Počas uplynulého týždňa sa konala premiéra počinu Gump - pes, který naučil lidi žít. Účinkovala v ňom aj česká herečka a speváčka Olga Lounová (40), ktorá na slávnostnom premietaní nemohla chýbať. A patrične sa vyfintila. Aha!

„Dlho som nevidela toľko vyfešákovaných ľudí dobrej vôle pokope,” takto na sociálnej sieti Instagram okomentovala premiéru filmu Gump samotná Olga Lounová, ktorá si v počine zahrala a vytvorila k nemu aj pieseň s názvom Protože to nevzdám. Treba dodať, že na vizáži i outfite si dala ozaj záležať.

VIDEO: Trailer k filmu Gump - pes, který naučil lidi žít.

Sympatická umelkyňa sa totiź predviedla vo výrazných červených šatách s poriadne odvážnym výstrihom. Jej bujné prsia pôsobili dojomom, že každú chvíľu vypadnú. „Cestou sme sa mi to nejako uvoľnilo a dúfam, že to nepraskne úplne. Musím si to strážiť, lebo chýba ozaj málo a ja tu zostanem nahore bez,” smiala sa Lounová, ktorá si šaty vypožičala v svadobnom salóne. Čo na ne hovoríte?

Olge pozeral do očí asi málokto. Zdroj: profimedia.sk

Olga Lounová sa na premiéru filmu takto vyparádila. Zdroj: profimedia.sk

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}