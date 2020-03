Odvážne plány americkej hviezdy: V 75-ke na obálke Playboya!

LOS ANGELES - Americká speváčka a skladateľka Dolly Parton by sa chcela znova ukázať na obálke magazínu Playboy. Podľa interpretky by bola zábava, ak by sa tak stalo, keď bude mať 75 rokov. Rodáčka z Tennessee, ktorá v januári oslávila 74. narodeniny, to prezradila v relácii 60 Minutes Australia, keď sa jej pýtali na jej plány do budúcnosti.

"Neplánujem ísť do dôchodku, práve som mala 74 a plánujem byť znova na obálke Playboya. Viete, pred rokmi som bola v Playboyi a napadlo mi, že by bola sranda - ak by do toho išli, neviem či tak spravia - ak by som bola znova na obálke, keď budem mať 75," vyjadrila sa Parton. Parton sa objavila na obálke Playboya v roku 1978, keď mala 32 rokov. Pózovala vtedy v čiernom kostýme Playboy zajačika, ktorý by si podľa svojich slov v prípade ďalšieho fotenia možno znova obliekla. "Pravdepodobne by som ho použila," odpovedala na otázku, či by si ho pri tejto príležitosti znova dala na seba, a dodala "prsia mám stále rovnaké".

Dolly Parton sa na hudobnej scéne pohybuje od polovice 50. rokov minulého storočia. Je jednou z najúspešnejších country speváčok v histórii. Podľa odhadov predala približne 100 miliónov kópií albumov. Zatiaľ poslednú štúdiovku I Believe in You vydala v roku 2017. Parton je tiež úspešnou skladateľkou. Je autorkou viac ako 3000 piesní, a to vrátane hitov ako napríklad Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5, My Tennessee Mountain Home či I Will Always Love You, ktorý preslávila aj zosnulá Whitney Houston vo filme Osobný strážca (1992). Vyskúšala si tiež filmovú kariéru. Účinkovala napríklad v snímkach Od deviatej do piatej (1980), Falošný diamant (1984), Oceľové magnólie (1989), Frank McKlusky - likvidátor (2002) či Nahlas a naplno (2012). Speváčka má na konte jedenásť cien Grammy vrátane zlatého gramofónika za celoživotný prínos.