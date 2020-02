Slovenská moderátorka vytasila nové silikóny: FOTO Wau, to sú ale bomby!

BRATISLAVA - Podľa našich informácií je to už pár mesiacov, čo si Erika Bugárová nechala vylepšiť svoje prednosti a absolvovala plastickú operáciu poprsia. Moderátorka Fashion TV si pod nôž mala ľahnúť ešte v lete, no len málokto si túto novinku všimol. Blondínka totiž naozaj nepatrí medzi ženy, ktoré by svoj dekolt pretŕčali, kade chodia. Teraz však urobila výnimku a pozrite... Takto vyzerajú jej nové prsia!

V utorok večer mal premiéru už druhý dokument, ktorý mapuje život rapera Patrika Rytmusa Vrbovského. Na film s názvom Tempos sa prišlo pozrieť množstvo známych ľudí, samozrejme, nechýbala Jasmina Alagič Vrbovská a niekoľkí členovia ich rodiny. V kine sa objavila aj kolegyňa balkánskej krásky, moderátorka Erika Bugárová a bola to práve ona, kto sa postaral o menší rozruch.

Erika Bugárová sa na premiére dokumentu Tempos popýšila svojimi novými prednosťami. Zdroj: Jan Zemiar ​

Obliekla si totiž top s poriadne hlbokým výstrihom, čo pre blondínku naozaj nie je veľmi typické. Niet sa preto čo čudovať, že mnohí si po mesiacoch všimli jej vylepšenie - silikónové prsia. Ako sme už však spomínali, Erika má podľa našich informácií preoperované prednosti už od leta, predtým sa ale v spoločnosti takto vyprsená neobjavila.

„Každá žena má na sebe nedostatky, s ktorými nie je spokojná. Pre mňa to bol dekolt. Po rokoch premýšľania som sa rozhodla pre zväčšenie. Mala som však podmienku, že nechcem nič prehnané. Žena by sa mala cítiť krásna a spokojná sama so sebou. Preto ako po niečom dlhodobo túžite a má vám to pomôct k lepšiemu pocitu, nevidím v tom problém. Ale všetko musí byť s mierou," vyjadrila sa pre Topky Erika.

Moderátorka sa tak pridala na zoznam niekoľkých známych krások, ktoré si k dokonalosti trošku dopomohli. No a ak je s nimi spokojná a cíti sa takto lepšie, v konečnom dôsledku ani nie je o čom diskutovať.