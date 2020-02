Marián Mitaš v Oteckoch skončil: Môže za to Mary Bartalos!

Bez seriálu Oteckovia si už niektorí jeho fanúšikovia nevedia predstaviť svoj deň. Rady jeho hlavných predstaviteľov však pred časom opustil podnikateľ Jaro, ktorého stvárňoval Marián Mitaš. Sympatický herec priznal, že za jeho odchodom stojí okrem iného aj jeho herecká partnerka Mary Bartalos. Tá sa totiž pobrala na materskú dovolenku a Jaro zostal bez svojej seriálovej priateľky Lindy. Tvorcovia ho následne dali dohromady s ďalšou sexi herečkou.

„Je tam jeden zásadný problém, ktorý sa nepodarilo napraviť. Moja postava stratila charakter, ktorý som si vymyslel v pôvodnom nastavení. Keď z Oteckov odišla Linda - Mary Bartalos, môjho Jara dali dokopy so Sisou - Dominikou Kavaschovou, čo bola síce príjemná komediálna dvojica, ale z Jara sa stal niekto úplne iný a skĺzol do stereotypu. Chémia vyprchala a Jaro dopadol, ako dopadol,” priznal pre magazín Eurotelevízia herec.

Herecká partnerka Mariána Mitaša Mary Bartalos zo seriálu odišla kvôli materským povinnostiam. Zdroj: Instagram M.B.

Markíza, ktorá seriál Oteckovia produkuje, sa preto musela popasovať s problémom, čo narýchlo s postavou Jara urobiť. Do scenára teda pribudla ďalšia zápletka a majiteľ sťahovacej firmy skončil za mrežami. „Postava Jara, ktorú pán Mitaš v seriáli Oteckovia stvárňuje, je aktuálne vyšetrovaná z dôvodu podozrenia z trestnej činnosti, z toho dôvodu sa nevyskytuje na televíznej obrazovke. To však nevylučuje vývoj tejto postavy v ďalšom deji seriálu,” povedala pre Topky PR manažérka Andrea Macáková.

Seriál Oteckovia sa čoskoro rozrastie o ďalšie zaujímavé postavy. Zdroj: TV MARKÍZA

Markíza teda návrat herca do seriálu nevylučuje, no či sa tak stane, je otázkou času a vzájomnej dohody. Zaujímalo nás aj to, či tvorcovia plánujú chýbajúce miestečko nahradiť novšou postavou. „V seriáli sa priebežne objavujú nové epizódne postavy a aj v najbližšej budúcnosti sa diváci a priaznivci seriálu Oteckovia môžu tešiť na viaceré novinky,” prezradila Macáková. Vyzerá to teda, že fanúšikovia Oteckov sa čoskoro dočkajú prekvapenia.