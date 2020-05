Herečka Mary Bartalos má doma maróda: Manžel podstúpil už šiestu operáciu!

BRATISLAVA – Slovenská herečka Mary Bartalos (25), ktorú na výslnie vystrelil markizácky seriál tešiaci sa medzi divákmi mimoriadnej obľube, má doma momentálne manžela o barlách. Jej láska Adrián sa totiž musel už po šiesty raz zveriť do rúk lekárom a podstúpiť operáciu. Pod chirurgický skalpel ho dohnala bolesť!

Mladá a sympatická rodáčka z Čajkova prekvapila všetkých, keď sa po veľmi krátkej známosti vydala a áno povedala športovcovi. Dvojica už spolu vychováva aj malého synčeka Noela a spoločne sa venujú pohybovému umeniu. To je však naozaj prekvapivé pri Máriinom manželovi Adriánovi, keďže ten má za sebou už šesť operácií kolena. Momentálne je tak doma s obviazanou nohou a ako opora mu slúžia barly.

Ako sám Adrián hovorí, operáciu už podstúpil niekoľkokrát a pri prvej sa s tým dokonca nevedel zmieriť. „Za posledných osem rokov to bola moja šiesta operácia. Pamätám sa, ako som po prvej operácii kolena vedel len veľmi ťažko prijať osud, ktorý ma stretol. No každou operáciou sa môj pohľad na život menil. Bolesť a to, čo väčšinou hodnotíme ako negatívne skúsenosti, som začal brať ako možnosť k hľadaniu nových odpovedí, ktoré väčšinou viedli k výraznej zmene a som presvedčený, že išlo o zmeny k lepšiemu,“ napísal k záberu s milujúcou manželkou, na ktorom jasne vidieť obviazanú nohu.

Adrián Bartalos podstúpil šiestu operáciu kolena. Zdroj: Instagram/Pavol Chochula

Sympatický a usmievavý brunet aj túto skúsenosť berie z pozitívneho hľadiska a ako pre zmenu píše na Instagrame Mary, jej láska sa na operáciu tešila. „Do života nám prídu všelijaké situácie, nielen príjemné, ale aj tie nepríjemné a vždy máme na výber, ako sa k nim postavíme. Ale veď to vy viete. Ja len ďakujem, že mám pri sebe toho najlepšieho parťáka na život, lebo mi ukazuje ako sa dá ťažiť aj z tých nepríjemných situácií alebo ako ich čo najlepšie prežiť. Adi bol na operácii kolena - to je odpoveď na momentálnu najčastejšiu otázku, a veľmi sa už na ňu tešil, lebo bolesť je hnusoba,“ napísala ryšavka k fotke.

Napriek tomu, že by mal Adrián oddychovať a využívať barly, musí ho jeho žienka upozorňovať, aby zvoľnil. On vraj totiž nie je typický príklad chlapa, ktorý má len nádchu, no má pocit, že umiera. Práve naopak. Prajeme skoré zotavenie.

Pre Mary Bartalos je jej manžel doslova hrdinom. Zdroj: Instagram/Pavol Chochula