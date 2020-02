Herečka Gabika Marcinková: TAKTO si ju získal jej muž a... Druhé dieťa?!

BRATISLAVA – Jedna z najkrajších slovenských herečiek Gabika Marcinková (31) sa už čoskoro predstaví v ďalšej zo svojich rolí. Tentoraz ju diváci na obrazovkách Markízy uvidia ako učiteľku slovenčiny a literatúry na gymnáziu. Pri príležitosti premiéry nového seriálu Pán profesor nám prezradila, či by chcela byť aj v realite učiteľkou, či dáva rady mladším kolegom, ako si ju získal jej manžel Martin aj to, či ostane jej dcéra Emka jedináčikom.

Na obrazovkách televízie Markíza už budúci týždeň odštartuje novinka – moderný vzťahový seriál s komediálnymi prvkami Pán profesor, kde si Gabika Marcinková zahrá jednu z hlavných úloh. Ušla sa jej rola učiteľky slovenčina a literatúry, ktorá šla pedagogiku študovať vlastne preto, že sama netušila, čo by chcela v živote robiť. Ako je to v skutočnosti s jej predstaviteľkou?

„Určite som mala obdobie, keď som nevedela, čo chcem, ale rýchlo som naň zabudla. Keď si teraz premietnem svoj život doteraz, tak mám pocit, že vždy som vedela, čo chcem, vždy som mala nejaký najbližší cieľ, ktorý chcem splniť. Keď som ho aj nemala, tak to bolo obdobie, že som premýšľala nad najbližším cieľom,” povedala nám obľúbená herečka.

„Aj s povolaním - vždy, keď som sa pre nejaké rozhodla, tak som pracovala na tom, aby som ho mohla vykonávať. Herectvo bolo ale risk. Nevedela som, či na to mám alebo nie. A zároveň som sa prihlásila aj na farmáciu. Na vysokú školu som bola tiež prijatá, požiadala som o odklad a vravela som si, že keby to s tým herectvom nevyšlo, tak sa vrátim na farmáciu,“ prezradila nám Gabika.

Vedela by si však sympatická herečka predstaviť, že by v reálnom živote učila? „Vedela, chcela som to robiť, ale bol by to diametrálne odlišný život, ako mám teraz,“ hovorí Marcinková, ktorá si pochvaľuje aj zvyšné obsadenie seriálu a stotožňuje sa s názorom Tomáša Maštalíra. Ten tvrdí, že projekt bol taký, že ľudia sa do práce skutočne tešili. „Ja som sa na tento seriál tešila na každý natáčací deň, ktorý som tam išla,“ vraví predstaviteľka učiteľky Klaudie.

Gabika Marcinková stvárňuje v seriáli Pán profesor učiteľku slovenčiny a literatúry Klaudiu. Zdroj: TV MARKÍZA

V seriáli sa stretla s mnohými mladými hercami, ktorí stvárnili jej študentov. Že by však mladším kolegom dávala rady, na to sa necíti. „Ja nemám vôbec právo dávať niekomu herecké rady. A aj keď raz budem mať to právo, tak s tým budem narábať veľmi opatrne. Niekedy tie nevyžiadané herecké rady môžu iba zabiť niečo prirodzené, čo by ten človek hral po svojom. Ja si myslím, že jediný, kto má právo dávať nejaké herecké rady, je režisér. Aj to musí dávať dobrý pozor na to, ako to povedať, lebo krehká herecká duša môže potom zaváhať a hrať s nízkym sebavedomím je veľmi náročná vec,“ vysvetlila Gabika, ktorá pár takýchto rád už dostala.

„Párkrát sa mi to stalo. Od starších hereckých kolegov, kedy som si presne povedala, že ja toto nechcem robiť. Ale to je zase o tom, že ja som napríklad citlivejšia povaha a iný mladý, by to nebral tak citlivo ako ja,“ tvrdí, no i tak rozdávať rady nechce. Urobila by to len v prípade, ak by si bola istá, že s človekom môže komunikovať na rovinu a je na radu či kritiku dostatočne psychicky pripravený.

Gabika Marcinková si už vyskúšala mnohé roly. Bola PR manažérkou, zdravotnou sestrou, asistentkou, sochárkou aj právničkou a teraz učiteľkou. Je však niečo, čo by si ešte zahrať chcela? „Ani nie. Čakám, čo príde a prichádzajú mi zaujímavé veci. Neobmedzujem sa tým, že by som na niečo čakala,“ povedala nám.

Mladším kolegom herecké rady nedáva. Podľa vlastného názoru na to nemá právo. Zdroj: TV MARKÍZA

V súkromí je v postavení dvoch najkrajších rolí – manželky a matky. Jej manželom je spevák obľúbenej skupiny Heľenine oči Martin Mihalčín. Skĺbiť prácu a rodinu pri dvoch umelcoch môže byť náročné, no Gabika to vidí skôr ako výhodu. „Našťastie môj manžel pracuje tiež tak, že pol až trištvrte roka veľmi intenzívne a zvyšok má taký voľnejší. Čiže vždy len zladíme diáre, že keď on môže byť doma, tak ja môžem odísť a niečo natočiť.“

Na prvý pohľad pôsobí Gabika ako nežné žieňa, zatiaľ čo Martin ako poriadny rebel. Sympatická herečka nám prezradila, ako sa s manželom zoznámila: „Napriek tomu, že ani jeden z nás nie je úplne párty typ, tak sme sa zoznámili v jednom bare v Prešove. Ja som mala po predstavení, on sa vrátil z nejakej dovolenky z Egypta a dali sme sa do reči. Ja som netušila, že on je spevákom nejakej kapely, on netušil, že ja som nejaká herečka a po jednodňovom premýšľaní mi opäť zavolal a potom sme sa stretávali, až ma jedného dňa požiadal o ruku,“ povedala rodáčka z Prešova, ktorú si jej zákonitý získal svojou úprimnosťou, otvorenosťou a spoločnými názormi na život.

Aj vďaka tomu dnes tvoria šťastnú rodinku a tešia sa z dcérky Emky, ktorá má 1 a štvrť roka. Rozmýšľali manželia Mihalčinovci nad súrodencom pre malú princeznú? „Áno, ale viac sa nebudem zdôverovať,“ uzavrela Gabika.