Hviezda Baywatchu po 20 rokoch: Úplne nahá... Wau, ona že má 51?!

Donna D'Errico

Zdroj: profimedia.sk

BRATISLAVA - Pamätáte si sexi Donnu Marco z legendárneho Baywatchu? Blonďatá prsaňa v červených bikinách si vďaka účinkovaniu v nezabudnuteľnom seriáli na svoje konto pripísala tisícky fanúšikov, a čo si budeme hovoriť, najmä mužského pohlavia. Úlohu plavčíčky stvárnila herečka Donna D'Errico (51), ktorá síce už dávno nie je čerstvou tridsiatničkou, no vyzerá tak skvele, že by sa do úsporných plaviek mohla pokojne obliecť aj teraz!