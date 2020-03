Fiasko JOJkárskej novinky: Čísla na historickom dne... Radikálny krok televízie!

Seriál zo školského prostredia nasadila televízia na piatkové večery a v hlavnom vysielacom čase naservírovala hneď dve časti za sebou. Podľa plánu mal seriál bežať až do polovice marca, no nakoniec sa tak nestane. Plány sa zmenili po tom, čo seriál zaznamenal doslova katastrofálne čísla. Tie sa prepadli na úroveň 6 – 8 percent. Ide tak doposiaľ o asi najväčší prepadák v jojkárskej histórii.

Novinku bleskovo nahradili

Dlho na seba nenechali čakať ani ohlasy divákov na facebookovej stránke televízie. „Totálna blbosť, umelé herecké výkony... Neskutočné,” napísala jedna z tých, ktoré si prvé časti pozreli. „Ja som skúsila obidve prvé časti a stačilo, toto im nevyšlo,” napísala ďalšia a negatívnych reakcií pribúdalo. „Katastrofa. Môj stratený čas a vaše zbytočne vyhodené peniaze. Išlo mi to na nervy, je to v podstate nepozerateľné, ale niekoho to možno zabaví. Za mňa určite veľké NIE,” posťažoval sa fanúšik.

Zdroj: Facebook TV JOJ,

Zdroj: Facebook TV JOJ,

Televízia sa preto rozhodla okamžite konať. Nový seriál z obrazoviek stiahli a počas zopár nasledujúcich týždňov ho nahradia filmami. Novinku však úplne nepochovajú. Usídli sa na dcérskej Pluske, a to v soboty cez obed. "Krízový" režim by mal trvať až do 20. marca, kedy piatkové večery vyplní nová očakávaná šou Zlatá maska.