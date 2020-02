Exmoderátorka Zuzana Hajdu 14 rokov po odchode z Jojky: Nová kariéra... Neuveríte, do čoho sa pustila!

Zuzana Hajdu patrila v minulosti k úspešným moderátorkám.

Zdroj: TV JOJ

PEZINOK - Pred dlhými 14 rokmi sa bývalá moderátorská hviezda televízie Joj Zuzana Hajdu (44) nadobro stiahla z obrazoviek. Svoj život zasvätila manželovi a dvom deťom. Ešte nedávno o nej bolo známe, že po odchode zo šoubiznisu zakotvila v IT sektore... No zdá sa, že opäť zatúžila po zmene. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, plavovláska sa po novom pustila do úplne iného odvetvia.