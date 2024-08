Neutíchajúce PROBLÉMY s alkoholom herečky Vajdovej: DVAKRÁT sa liečila na PSYCHIATRII!

Petra Vajdová (Zdroj: RTVS)

Život Petry Vajdovej sprevádzajú okrem radostí a úspechov aj pády na dno. Úspešná herečka má toho za sebou už dosť. V minulosti vyšli najavo jej problémy s alkoholom. V roku 2017 totiž nafúkala 2,4 promile za volantom. Tesne predtým, ako začala vystupovať v Let's Dance. „Vodička tohto vozidla bola v súlade so zákonom podrobená vykonaniu kontroly, v rámci ktorej bola vykonanou dychovou skúškou na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu nameraná hodnota 1,15 mg/l, čo predstavuje hodnotu 2,4 promile,” uviedol policajný hovorca Michal Szeiff v tom čase.

Následne jej bol trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II uložený peňažný trest v sume 1000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo akéhokoľvek druhu po dobu dvoch rokov. Herečka svoj čin oľutovala. „Bola to skratová situácia, ktorú veľmi silno a úprimne ľutujem. Moje konanie bolo nezodpovedné a mohla som ohroziť okrem seba aj iných. Chcem sa všetkým ospravedlniť za moje konanie, divákom či už v televízii alebo divadle, mojim kolegom a v neposlednom rade mojim blízkym. Je mi to celé veľmi ľúto, prijímam zodpovednosť v plnej miere so všetkými následkami," povedala pred 7 rokmi.

Už vtedy bolo jasné, že herečka si prechádza istými problémami. O rok neskôr skončila na liečení. „Je v nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Išla tam dobrovoľne, aby sa zbavila problémov, ktoré jej narobil alkohol v poslednom období. Nikto o tom veľmi nevedel, nechcela po minuloročných problémoch na seba pútať pozornosť,“ prezradil portálu Fakt 24 zdroj z okolia herečky v máji 2018. Vajdová sa tam však dlho neohriala a priestory liečebne musela po istom čase opustiť. Našla si tam totiž lásku, kamionistu Martina, ktorý bojoval s rovnakými útrapami. Neskôr s ním otehotnela a porodila synčeka. Po dvoch rokoch od nehody Petra prehovorila, prečo začala holdovať alkoholu. Uškodilo jej výrazné pracovné tempo a rozchod s režisérom Degim de Brea, ktorým v podstate všetko vyvrcholilo.