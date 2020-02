Obrovskej láske z Farmy je definitívny KONIEC: Kika a Rado si dali zbohom!

BRATISLAVA - Bola to láska ako hrom a začala práve počas markizáckej šou Farma. Hoci išli na statok obaja s tým, že ich doma čakali partneri, svojim srdciam rozkázať nedokázali a preskočila medzi nimi iskra. Držali spolu počas šou a aj po jej skončení z nich zamilovanie sršalo na všetky strany. Tomu je však koniec. Kristi Dali (32) prehovorila o rozchode s Radom Dulinom (38).

Ona šla na Farmu s tým, že má doma partnera, na neho čakala snúbenica. Ani to však Kristíne Lengyelovej a Radovi Dulinovi nebránilo v tom začať si románik, ktorý napokon prerástol do lásky. Hoci si mnohí mysleli, že po skončení šou skončí aj ich vzťah, mýlili sa a dvojica spolu prežila aj vítanie nového roka. Potom však nastala medzi exfarmármi zrejme kríza. Jedným z dôvodov bolo aj to, že Kika ostala na západnom Slovensku a Rado zatiaľ zobral pracovnú ponuku na východe. Vídali sa málo a šepkalo sa, že rodák z Popradu si mal doma naraziť nejakú milenku.

Láske Kiky a Rada je koniec. Zdroj: Instagram R.D.

Dlho sa nevedelo, či sa im ich lásku podarilo zachrániť, alebo nie. Teraz konečne Kika vyšla s pravdou von a povedala, ako to naozaj je. Napokon tak učinila kvôli svojim fanúšikom. „Každý príbeh niekde začína a niekde končí. Už pár dní hľadám tie správne slová, žiaľ, píšu sa mi ťažko," začala svoje rozprávanie fotomodelka.

„Každý deň sa ma pýtate, či sme spolu. Rozhodla som sa posunúť ďalej a ukončiť vaše nekonečné otázky a odpovedať na ne. Ďakujem za všetko to dobré aj zlé, čo sme spolu zažili. Ďakujem Radko, že si bol súčasťou môjho života," vyjadrila sa na svojom profile. Dnes už svojmu bývalému sa poďakovala aj za všetko, čo spolu prežili na statku.

Napokon priznala aj dôvod toho, prečo sa ich veľká láska napokon neskončila šťastne. „Žiaľ, naše povahy sú tak rozdielne, že sme sa rozhodli neubližovať si ďalej a ísť si každý svojou cestou. Verím, že čas všetko zahojí a obaja pochopíme, čo nás farma a náš vzťah mal naučiť," napísala, pričom z jej slov je zrejmé, že jej to nie je jedno.