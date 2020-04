Exfarmár Rado sa chcel pochváliť, aký život teraz žije: Jeho ex Kristi si do neho rýpla!

Počas drsnej reality šou si k sebe našli cestu Rado Dulin z východného Slovenska a fotomodelka Kristi Dali zo západného. Vzťah im vydržal aj po skončení šou, nie však pridlho. Ešte Vianoce a oslavu príchodu nového roku prežili spoločne, no rok 2020 im neprial a napokon išli od seba. On mal svoje pracovné záväzky v Poprade, ona v Bratislave.

Kika a Rado spolu oslávili príchod nového roka, no napokon šli od seba. Zdroj: Instagram R.D.

Kým Kika sa začala venovať podnikaniu a podarilo sa jej zhodiť niekoľko kíl, Rado sa zameral na to, že si dáva do tela. Cvičí pod dozorom trénera, zdravo sa stravuje a dáva na seba pozor. A práve svojím staronovým životným štýlom sa pochválil svojim fanúšikom na Instagrame. „Ako táto celá situácia prebieha, tým mám viac času na seba a na zamýšľanie sa nad rôznymi vecami. V prvom rade ste si asi už všimli, že dosť času venujem športu, prírode a musím povedať, že sa cítim každý deň lepšie. Nielen, že dokážem vypnúť a ísť bomby, ale je to aj riadna psychohygiena. V druhom rade ani neviem ako, ale začínam mať okolo seba dobrých ľudí (nie žeby som to chcel zakríknuť) a po tretie, verím, že všetko je tak, ako má byť a cesta, ktorou idem dopadne tak, ako má,“ napísal Rado k záberu z mosta.

Tento post však neostal bez odozvy jeho bývalej Kristíny. Tá si neodpustila poznámku k jeho vyjadrovaniu. „A po štvrté Radko sa konečne naučil správne zoštylizovať vetu. Konečne to má hlavu aj pätu,“ píše Kika. Na jej komentár však Dulin nereagoval. Isté však je, že na jej vyjadrení je niečo pravdivé. Lajkom totiž dalo najavo svoj súhlas 69 ľudí.