FOTO Tásler prvýkrát v spoločnosti s novou frajerkou: Ruka v ruke... Aha, ako si ju viedol!

Onedlho nato sa ukázalo, že muzikant má s o 15 rokov mladšou kráskou naozaj vzťah. Nešlo však o neveru. Táslerovci skrátka spoločne dospeli k rozhodnutiu, že ich súžitie ďalej nemá zmysel a zostali dobrými priateľmi bez potreby vyťahovania akejkoľvek špiny a vzájomného osočovania sa.

Napokon prišlo ďalšie prekvapenie. Anička svojmu ex pomohla napísať ústrednú pieseň Príliš osobná známosť k rovnomennému filmu, ktorý vznikol na námet románu od Evity.

Ivanovi robila v Tatrách spoločnosť jeho nová láska - vizážistka Denisa. Zdroj: Jan Zemiar

Dvojica sa pred kamerami neskrývala, po hoteli sa viedli ruka v ruke. Zdroj: Jan Zemiar

Práve ten mal v stredu premiéru vo Vysokých Tatrách. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie kapely IMT Smile, no a Ivan si okrem svojich kolegov zo skupiny priviedol ešte niekoho. V spoločnosti sa prvýkrát oficiálne ukázal aj so svojou mladou partnerkou. Ba čo viac. Hoci sa doteraz hudobník vyhýbal fotografom a je známy tým, že svoje súkromie si poriadne stráži, so sexi brunetkou sa viedol ruka v ruke a dokonca sa nechali aj nafotiť. Čo poviete, pristane im to?