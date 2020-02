Poznáme meno druhého moderátora Superstar: Je ním TENTO muž!

BRATISLAVA - Už v nedeľu večer odštartuje ďalšia séria česko-slovenskej speváckej súťaže Superstar, ktorá sa teší medzi divákmi veľkej obľube. Televízia Markíza už odhalila prvé meno na moderátorskom poste. Superstar X-tra bude moderovať modelka Saša Gachulincová (29). A my poznáme ďalšie meno, ktoré sa v šou objaví!

Televízia Markíza už o dva dni odštartuje spevácku súťaž Superstar, kde o talente či netalente bude rozhodovať päťčlenná porota. To, čo diváci neuvidia v epizóde, no stojí to za zmienku, im priblíži moderátorka Saša Gachulincová v Superstar X-tra. Tí, ktorí sledovali Farmu, vedia o čo približne pôjde, keďže už pri spomínanom projekte mal takúto reláciu Martin Šmahel.

My poznáme meno druhého moderátora. Podľa našich informácií ide o Matúša Krnčoka, ktorý moderoval aj zákulisie šou The Voice. Na webe Markízy má aj svoju vlastnú reláciu Throwback Thursday, skrátene #tbt, kam si pozýva rôzne známe tváre a spovedá ich. Matúš patrí medzi obľúbených a ostrieľaných moderátorov, a preto niet divu, že voľba padla práve na neho.

Za televíziu nám túto informáciu potvrdil Michal Borec. „Matúš Krnčok bude pre televíziu Markíza moderátorom špeciálnych vstupov zo zákulisia Superstar a budú sa diať najmä popri hlavných prenosoch z Prahy. Bude mať tiež na starosti prezentáciu projektu Superstar na sociálnych sieťach Markízy,” povedal pre topky.sk riaditeľ marketingu a PR televízie.

Matúš Krnčok sa zhostí moderovania vstupov zo zákulisia. Zdroj: Jan Zemiar