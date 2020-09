Známy markizák má COVID-19: Pozitívna aj jeho manželka… Takéto boli ich príznaky!

Matúša Krnčoka divákom televízie Markíza predstavovať veľmi nemusíme. Na webe modro-žltej televízie sprevádzal už niekoľkými reláciami zo zákulisia veľkých projektov. Za všetky spomeňme backstage-ovú šou Let's Dance, The Voice Česko Slovensko či svoju vlastnú reláciu Throwback Thursday.

Moderátor je teda aktívny prevažne na internete. No a práve tam, konkrétne na sociálnej sieti Instagram, dvojnásobný otec priznal, že sú spolu s manželkou Ninou pozitívni na zákerný koronavírus. „Kde začať? Asi ste si všimli, že sme posledný týždeň celá rodina doma izolovaní od celého sveta. Má to svoje opodstatnenie. Boli sme na COVID testoch a vyšli nám pozitívne,“ priznal Krnčok.

Príznaky mali pritom veľmi mierne. „Zistili sme to viac menej náhdoou. Mal som totiž virózu, točila sa mi hlava a bols om slabý cca 3 dni. Od nedele do stredy. ninu len jeden večer preháňalo. Dva dni dozadu stratila čuch a chuť. Tak sme si povedali, ešte pred stratou, že v rámci spoločenskej zodpovednosti pôjdeme na testy, aby sme sa uistili, že išlo len o virózu,“ opísal príznaky Markizák.

„Bohužiaľ testy odhalili, že sme IN: Nemali sme žiadne respiračné príznaky, ani kašel ani nádhu, ani horúčky. Teraz sme viac menej OK, slabý priebeh choroby. Našťastie! A prečo to sem píšem? Preto, aby ste vedeli, že korona nie je HOAX, že treba veriť odborníkom a počúvať ich nariadenia, že nutne nemusíte mať iba respiračné ochorenie, aby ste to dostali,“ dodal Matúš. Prajeme skoré uzdravenie!