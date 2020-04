Markizáčka sa dostala do domu Paris Hilton: Zažila tam TRAPAS!

NEW YORK – Do povedomia divákov sa dostala vďaka účinkovaniu v šou Tvoja tvár znie povedome. Už vtedy však dosť známa vo svete modelingu. Saša Gachulincová (29) toho ako supermodelka zažila mnoho. Dokonca i trapas v dome Paris Hilton!

Alexandra Gachulincová patrí medzi naše najúspešnejšie modelky a dlho pracovala v New Yorku. Práve tam písala pred 5 rokmi aj svoju diplomovú prácu. Tej sa venovala pomedzi kastingy a fotenia. „Cítila som sa ako všetky tie paničky s „mekintošom“ v kaviarni a osem hodín som tam písala. Skoro každý deň, keď som mohla. Taká som bola na seba pyšná. Ja veľmi písať neviem, ja som skôr taký výrečnejší typ,“ povedala v relácii Matúša Krnčoka #tbt.

Markizáčka Saša Gachulincová si zaspomínala na trapas. Zdroj: TV MARKÍZA

Písaniu sa venovala vždy, keď mala chvíľku času. V jeden večer si vyrazili jej kamarátky na večeru. Chcela pauzu, a tak sa vybrala za nimi. „V teplákoch, tričku, mikine, mastná gebuľa, v batohu diplomovka a zrazu, že poďme k Paris Hilton na byt, že ho kolauduje,“ prezradila markizákovi. Na tom by nič nebolo, keby všetky jej kamarátky aj prítomní hostia neboli nastajlovaní a od hlavy po päty nahodení v tých najlepších značkách. Nechala sa však presvedčiť a šla.

Saša si zaspomínala, aké to bolo, keď dorazili na kolaudačnú párty, na ktorej stretla dokonca aj Leonarda DiCapria či Bradleyho Coopera. A práve tam sa stal poriadny trapas. Priamo hostiteľke. Tá si svoj byt zariadila luxusne, no v ten deň si to odniesol gauč za 20 000 dolárov.

„Bolo to celkom vtipné, lebo všetci boli takí trošku snobárski a zrazu sa na jej dvadsaťlitrovom gauči bielom vykakala jej čivava. Tak sme sa išli všetci ušúľať, že potreby psíka si nevyberajú,“ povedala so smiechom Saša. Nuž, tento trapas je dôkazom, že aj celebritám sa stávajú nepríjemné veci.

Saša Gachulincová si užila kolaudačnú párty u Paris Hilton. Zdroj: Ples v opere