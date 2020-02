Markizácka SuperStar už čelí prvej kritike: Diváci naložili porotkyni... Fuj, mala by sa hanbiť!

BRATISLAVA - Fanúšikovia SuperStar sa v nedeľu konečne dočkali prvej časti speváckej šou. Radosť však vystriedali zmiešané emócie. Ťažké srdce majú diváci hlavne na jednu z porotkýň a televízii to dali jasne najavo.

Nová séria talentovej šou odštartovala vo veľkom štýle a s novou porotou. K ostrieľanému Paľovi Haberovi tento rok tvorcovia posadili hudobníka a speváka Mariána Čekovského, Leoša Mareša, ktorý doteraz plnil len funkciu moderátora, Moniku Bagárovú, ktorá si účasť v SuperStar pred niekoľkými rokmi sama skúsila a českú herečku Patrícu Pagáčovú.

Práve kvôli Patrícii sa na celú šou zniesla poriadna vlna kritiky. Mnohým divákom je nesympatická a údajne na porotcovskej stoličke nemá čo hľadať. „Pagáčová, ktorá si robí srandu z účinkujúcich, tak vlastne vo výsledku je mi strašne ľúto len a len jej, ako sa chová. Očividne IQ húpacieho koňa a ďalej než a svoje ego asi nedovidí,” sťažuje sa jeden z divákov šou na sociálnej sieti.

Diváci ostro skritizovali herečku Patríciu Pagáčovú, ktorá je súčasťou poroty. Zdroj: Facebook SuperStar

Na Patríciu Pagáčovú sa zniesla vlna kritiky. Zdroj: Facebook SuperStar

„Čo ona si môže dovoliť niekoho kritizovať. A ako sa pri tom tvári. Ako keby tomu rozumela najlepšie. Fuj. Hanbiť by sa mala a aspoň držať pusu,” znie ďalšia reakcia. Zdá sa však, že ľudí nepresviedča ani ako herečka. Patrícia pritom v Česku už dlhší čas hviezdi v jednom z obľúbených televíznych seriálov. „Že nevie hrať, to vieme už dávno. Že nerozumie spevu, už vieme tiež. Tu naviac ukazuje, aká je hlúpa, povrchná a namyslená. Ako sa tam dostala, to je naozaj záhada,” rozčuľuje sa ďalšia diváčka.

Patrícia Pagáčová má údajne v šou zastupovať pohľady laikov. Zdroj: Instagram P.S.

Podľa iných herečka pôsobí namyslene a nehodnotí spev, ale len sympatie. Niektorí naopak tvrdia, že hviezda seriálu Ulice zastupuje v porote hlas ľudu a jej laický názor preto vôbec nie je na škodu. Či si nakoniec Patrícia divákov získa a vezme si ich pripomienky k srdcu, alebo kritiku ustojí po svojom, uvidíme asi až neskôr.