Jozef Vajda je na Slovákov hrdý: Nedajú sa zastrašiť a zastaviť, jeden je, žiaľ, mŕtvy...

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sme sa na premiére filmu Sviňa stretli s hercom Jozefom Vajdom (64). Ten stvárňoval postavu kontroverzného podnikateľa, ktorý ovplyvňuje politické dianie na Slovensku. Umelca film mimoriadne zasiahol a my sme sa pýtali, čo si myslí o aktuálnej situácii v našej krajine aj to, kto je pre neho najväčším zlom, či aké má pocity z nachádzajúcich volieb...

V druhej časti nášho rozhovoru sme začali otázkou, či by so sebou vôbec dokázal žiť, ak by bol postavou, ktorú stvárňoval. Odpoveď bola jednoznačná a z Vajdovej reakcie bolo absolútne jasné, že je zhrozený už len z tejto predstavy. „Ja si to neviem predstaviť, že by som bol takým človekom. Jednoducho... neviem si to predstaviť,” povedal nám predstaviteľ podnikateľa Wagnera.

Herec však hovorí, že aktuálnu situáciu už nemôžeme brať tak tragicky, Podľa neho môžeme byť pyšní na to, že pravda vychádza najavo.myslí si herec, ktorý náš národ obdivuje.

„Oceňujem všetkých ľudí, ktorí do celej tejto veci začali vŕtať. Žiaľbohu, jeden je mŕtvy. Všetkých, ktorí o tom začali hovoriť, veci pomenovávať bez toho, že by sa báli o svoj holý život,” odkázal Slovákom mimoriadne silnú myšlienku. Ak vás zaujíma viac, pozrite si náš videorozhovor vyššie, kde sa Jozef Vajda vyjadril k nadchádzajúcim voľbám, smrti novinára a zlu v politike.