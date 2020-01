Matky "radodajky" zasahujú: Naložili Cibulkovej... Ohrozuješ bábätko!

BRATISLAVA - Mať na svojom konte tisícky fanúšikov je síce celkom lákavá predstava, život však občas vedia poriadne znepríjemniť. A to najmä na sociálnych sieťach, kde má väčšina ľudí pocit, že musia svoj názor povedať takmer na všetko. Svoje o tom najnovšie vie aj Dominika Cibulková (30), ktorá dostala náklad za to, že sa v tehotenstve čľapkala v bazéne s teplou vodou.

Medzi najväčšie hejterky na sociálnych sieťach patria premotivované mamičky, ktoré sa niekedy správajú, akoby mali patent na materstvo. Svoj názor potrebujú prezentovať za každých okolností a skutočnosť, že známe ženy o ich rady naozaj nestoja, majú takpovediac úplne na háku. "Radodajné" mamičky (ako ich svojho času nazvala istá slovenský herečka) si aktuálne podali aj niekdajšiu svetovú tenisovú štvorku.

Pred pád dňami sa Dominika s manželom a priateľmi vybrali zrelaxovať do luxusného hotela, následne na Instagram pridali aj spoločnú fotku. Partička sa nachádzala v externom bazéne, ktorý bol zrejme naplnený teplou vodou. A práve tieto zábery sa stali kameňom úrazu v očiach jej fanúšičiek. Nehľadiac na to, že tenistka sa na ich rady nepýtala, ju začali upozorňovať, že táto činnosť nie je vhodná pre tehotné ženy.

Dominika Cibulková a Michal Navara sa už čoskoro stanú rodičmi. Zdroj: Ples v opere ​

„Pozor na bábo v horúcej vode," „Hneď mi napadlo, že ma varovali, že najviac do teploty 32 -36 stupňov, myslím,” či „Horúca voda nie je dobrý nápad,” začali hromžiť dámy na Cibulkovej profile. Našli sa však aj také, ktoré napísali, že sa počas tehotenstva bežne v horúcej vode kúpali a teraz majú úplne zdravé detičky. To, čo je pre jej bábätko najlepšie, vie však predsa len hlavne samotná Dominika, ktorá by určite jeho zdravie žiadnym spôsobom neohrozila.