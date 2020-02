Známej Slovenke ukradli peňaženku: Zlodejka chcela kúpiť kočík... SKONČILA, už vedia jej meno aj adresu!

Známa influencerka Tatiana Žídeková sa v piatok na sociálnej sieti Instagram podelila o nepríjemný zážitok. Na ceste zo Žiliny na pracovné stretnutie v Bratislave, sa totiž zastavila na pumpe. Ako opísala, odskočila si na záchod, v ruke mala len peňaženku... No tú tam napokon zabudla.

Uvedomila si to až na meetingu, z ktorého sa okamžite vrátila na spomínané miesto, no peňaženka nikde - aj napriek tomu, že v nej bolo maximálne 10 eur. Tým sa však nepríjemné dobrodružstvo zďaleka neskončilo. Zlodejka, ktorá si cudziu peňaženku privlastnila, sa totiž nebála doklady zneužiť.

„Behám po bankách, teraz som bola na polícii, všetko to trvá strašne dlho, to mi je jediné ľúto, že míňam čas na veci, ktoré som nemusela... Ale jedno je super - viem meno, adresu, mail, telefónne číslo na pani, ktorá sa snažila cez moju kartu kúpiť detský kočiar, takže asi toľko,“ zverila sa na Instagrame Žídeková.

„Platba jej našťastie neprešla, ostatné platby alebo tá platba, ktorá prešla, bola zrušená, lebo som ju bola reklamovať, takže vlastne peniaze neodišli,“ prezradila Tatiana, ktorá týmto príspevkom chcela dohovoriť ľuďom, že ak niečo nájdu, majú to zaniesť na políciu alebo nechať na mieste, na ktorom to našli.

Tatianu sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám prezradí aký je ďalší postup a či sa so zlodejkou plánuje konfrontovať. „Nie, nie, ja sa jej nejdem ozývať, všetko nechávam na políciu. Nechcem, aby z toho mala zle. Nahrávala som to hlavne preto, aby si to pozrelo 60 000 ľudí, ktorí vidia moje storky a možno raz keď niečo nájdu, tak to vrátia, lebo si spomenú na moje storky o tom, že všetko sa dá zistiť,“ povedala pre Topky.sk Tatiana.

Tá aj napriek nepríjemnej situácii nechce myslieť negatívne. „Nechcem šíriť zlo... Len ponaučenie. Zobralo mi to trošku času, ale všetko sa dá zvládnuť a necítim nenávisť voči tej pani... Možno bola v núdzi bez peňazí a prišlo jej to vhodné,“ dodala Žídeková. Prajeme jej teda, nech všetko vyrieši čo najskôr a úspešne.