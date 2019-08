Známa Slovenka pár týždňov po pôrode chystá zmeny: TOTO už vo svojom živote viac nechce!

Tatiana Žideková je známa hlavne vo svete fitness a svojich 130-tisíc fanúšikom na sociálnej sieti pravidelne zásobuje nielen svojimi úspechmi, ale aj radami a tipmi, ako zlepšiť svoj výkon či žiť zdravšie. Ona sama sa športu venovala aj počas tehotenstva až do chvíle, pokiaľ jej to telo dovoľovalo. Aj preto už tri týždne po pôrode vyzerá telo mladej mamičky, akoby tehotenstvo ani nezažilo. No zdá sa, že kráska má oveľa vyššie nároky.

Tatiana Žideková pohyb nevylúčila ani počas tehotenstva. Zdroj: Instagram T.Ž.

Táňa na svoj Instagram zavesila aktuálnu fotku v plavkách. A kým sa jej sledovatelia nestačia čudovať, ako dobre čerstvá mamina vyzerá, ona už myslí na to, ako sa opäť dostať do posilňovne. „Nie že by som mala problém so svojou postavou, ale teším sa na ten pocit keď sa budem každé ráno pozerať do zrkadla a hľadať tie malé zmeny,“ vysvetlila svoj zámer. Cvičenie však nebude jediná zmena. Spolu s tvrdým režimom sa brunetka rozhodla spraviť bolestivé škrty aj vo svojom jedálničku. „Pozor, žiadna diéta,“ upozorňuje dopredu prípadných mudrlantov. Zbohom sa však chystá dať sladkostiam či pečivu, ktoré si počas tehotenstva užívala.

Tri týždne po pôrode sa fitneska Tatiana Žideková pochválila štíhlou postavičkou. Zdroj: Instagram T.Ž.

Takto vyzerala Tatiana Žideková pred tehotenstvom. Zdroj: Instagram T.Ž.,

Samozrejme, ako sa na správnu influencerku patrí, proces chce Žideková zdokumentovať prostredníctvom videí a ukázať tak aj ostatným mamičkám, ako môžu na svojej postave zamakať aj ony. Pri mladej fitneske si môžeme byť istí, že jej návrat do pôvodného stavu veru nebude trvať dlho.