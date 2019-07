Známa Slovenka týždeň po pôrode: Ukázala telo v plavkách... Aha, to bruško!

Tatiana Žideková sa do povedomia verejnosti dostala najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Tam ju jej fanúšikovia spoznali ako fitnessku a vyznávačku zdravého životného štýlu. A hoci sa koncom minulého roka dozvedela, že je tehotná, športu sa nevzdala ani v požehnanom stave.

Aktuálne sa jej profil nesie už v trochu inom štýle. Pred týždňom v stredu totiž priviedla na svet svoje prvé dieťatko - dcérku Vanesku. A hoci sa mnohé ženy musia z takého veľkého nátlaku na telo spamätávať aj niekoľko mesiacov, v prípade Táne to zrejme neplatí.

Plavovláska sa totiž len 7 dní po pôrode vyzliekla do plaviek a... Fotkou v dvojdielnych bikinách sa pochválila na Instagrame. „Tomuto sa hovorí návrat do reality,“ napísala k záberu Žideková, ktorej krivky môžu mnohé ženy závidieť aj teraz.

„Trochu sa na mne podpísali croissantíky, ktorých som sa počas tehotenstva nevedela dojesť. Ale nebudem tu teraz plakať nad rozliatym mliekom... Aspoň mám motiváciu začať zase na sebe makať (nebude to hneď... ešte si dám chvíľu pokoj a potom urobíme nejakú premenu, aby sme vás žienky namotivovali, že aj po tehotenstve sa dá vrátiť späť do formy...). Ale ten mliečny bar by mohol ostať. Len budem musieť vymeniť veľkosť plaviek, lebo tieto to akosi nezvládajú,“ napísala čerstvá mamička k záberu.