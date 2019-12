Ťažko chorá a týraná Linda z JOJ-ky: Trestné oznámenie, vyhadzov z bytu a... Pomohol jej Attila Végh!

BRATISLAVA – Život sa s nami mnohokrát nemazná a niektorým pripraví poriadne ťažké chvíle. A to je prípad mladej mamičky Lindy, ktorá sa stará o dvoch synov Tomáša a Marka. Po veľkej láske, ktorú prežívala so svojím druhom, sa všetko obrátilo na zlé. Trápili ju zdravotné problémy, k tomu sa pridal alkohol jej partnera a napokon aj týranie. Takmer skončila s deťmi na ulici, no pomocnú ruku podal Vilo Rozboril i veľký vzor Lindiných synov, zápasník Attila Végh.

Hoci prežívala lásku, neskončila happyendom. Prešla totiž doslova peklom a jej partner ju niekoľko rokov týral. Nezmenilo sa to ani potom, čo musela absolvovať operáciu a jej zdravotný stav sa ešte viac zhoršil. „Ja už som to nezvládala psychicky, tak som podala trestné oznámenie. Vykázali ho z bytu, lenže v tomto byte sme v podnájme a ja ho nemám z čoho zaplatiť. Takže, ak sa byt nezaplatí, skončíme s deťmi pred sviatkami na ulici,“ povedala Linda Vilovi v relácii V siedmom nebi.

Linda, ktorá má dvoch synčekov Tomáška a Marka, si prešla doslova peklom. Zdroj: TV JOJ

Za správaním jej partnera bol, neprekvapivo, alkohol. Keď si vypil, stával sa z neho tyran. Doslova. Navyše to všetko videli aj Lindini synovia Tomáško a Marko. „Oco po nej stále kričal. Aj nás vyhadzoval z domu. Museli sme ísť spať k maminým kamarátkam,“ prezradili chlapci, ktorí sú Lindiným šťastím.

Paradox je, že vtedy, keď jej mal byť partner oporou, vtedy sa ukázal ako sviniar z príručky. „Pred troma rokmi som bola operovaná na slepé črevo. Po tej operácii sa mi začali veľké zdravotné problémy. Padli mi orgány. Žalúdok som mala padnutý až do malej panvy. Hrubé črevo som mala padnuté pod tenkým. Nevedela som nájsť žiadneho doktora, ktorý by mi vedel pomôcť, lebo všetci chirurgovia povedali, že sa s týmto stretli naposledy pred sto rokmi. Že nevedia, ako to liečiť a čo so mnou bude ďalej,“ spomína mladá mamička na ťažké chvíle.

To, ako Lindu jej partner týral, videli a počuli aj synovia Tomáško a Marko. Zdroj: TV JOJ

Aj napriek nie veľmi pozitívnym prognózam lekárov sa nevzdala. Volala jednému lekárovi za druhým, až sa jej napokon podarilo nájsť docenta, ktorý jej pomohol. Našiel riešenie a jej sa trošku uľavilo. Aspoň načas. Stres a psychické týranie však nezmizli, a tak sa jej zdravotný stav opäť zhoršil. Dokonca natoľko, že sa z nej stala invalidná dôchodkyňa. Bolo jej zle a pociťovala slabosť. Namiesto pomoci od partnera sa dočkala zasa len urážok, nadávok a obvinení z toho, že je lenivá, a preto nerobí. Podľa neho bola Linda zdravá a všetko si vymýšľala. „Keď prišiel z roboty a videl ma v posteli, začal mi nadávať. Keď si večer vypil, bolo to ešte horšie. Nedokázal prijať môj zdravotný stav,“ hovorí so smútkom v očiach.

Kvôli svojim synom však musela ostať silná, aby im bola oporou. Napokon sa od partnera, ktorý ju psychicky ničil, odstrihla. Na krku jej však stále visia existenčné problémy. Začiatkom decembra jej hrozilo, že skončí pred Vianocami na ulici aj so svojimi dvomi chlapčekmi, pre ktorých je veľkým vzorom zápasník MMA Attila Végh. Svojou prítomnosťou splnil sen Tomáškovi a Markovi, ktorí raz chcú byť ako on, aby vedeli ochrániť svoju milovanú mamu. Dostali od neho krásne darčeky a sympatický rodák z Dunajskej Stredy podal pomocnú ruku aj Linde. Čo-to ju naučil a pomohol im aj s bývaním.