Medzi markizáckymi manželmi to vrie: Žiarlivostné scény, klamstvá a... Fíha, toto ešte bude drsné!

BRATISLAVA - Ajaj, zdá sa, že sa dostavili prvé problémy v raji! A to doslova. Markizácki manželia zo Svadby na prvý pohľad síce od začiatku vyzerali ako dokonalý pár, aktuálne sa však zdá, že ich spoločná rozprávka neskončí šťastne. Júlia a Ľubo spolu odleteli na dovolenku na Zanzibar, kde blondínka nečakane začala robiť rôzne scény a vyzerá to tak, že napätá situácia sa neurovná ani počas spoločného bývania..

Zdalo sa, že medzi Júliou a Ľubom by to skutočne mohlo vyjsť. Dvojica si hneď padla do oka, bozkávali sa ako o život a vzájomnými sympatiami sa absolútne netajili. Prvé komplikácie vznikli po odcestovaní do exotiky, keď medzi čerstvými manželmi začala vznikať ponorka. Mladému športovcovi zrazu začal prekážať neustály hlasný smiech jeho polovičky, tá sa zasa nedokázala preniesť cez skutočnosť, že si jej muž dovolil príjemný pokec so zamestnankyňou rezortu.

Podľa Júlie bol totiž až príliš milý, čo sa jej absolútne nepozdávalo.vyjadril sa. Situáciu chcel evidentne vykomunikovať, no Júlia ju riešila svojsky - smiechom. A to aj napriek tomu, že bolo vidno, že ju to naozaj rozrušilo. Ďalší problém nastal počas spoločnej večere medzi miestnymi.

Blondínka odmietala jesť a sťažovala sa na hygienu. Keď sa jej Ľubo snažil dohovoriť, že obyvatelia kvôli nim varili, poskytli im jedlo a bolo by slušné aspoň ochutnať, pani novomanželka to celé obrátila a vyhlásila, že jesť nechce kvôli tomu, že jej to je hlúpe, keďže miestni sami nemajú dokopy čo do úst a rozplakala sa. Odišla od stola a nenechala sa presvedčiť ani k tomu, aby sa zaň aspoň vrátila. „Na tej večeri ma dosť prekvapila. Z tej slušnosti, že si vôbec dali tú prácu, sa patrí ochutnať. A potom sa s nimi rozdeliť,” povedal úplne rozčarovane a dodal, že si nemyslel, že Júlia je taká precitlivelá.

Namiesto spoločnej večera prišla scéna. Júlia sa pohostiť nenechala. Zdroj: TV MARKÍZA

Ľubo musel pripravenú večeru ochutnať sám, potom sa rozdelil aj s miestnymi obyvateľmi. Júlia však k stolu neprišla. Zdroj: TV MARKÍZA

Vrieť to medzi nimi bude aj počas spoločného bývania, Z ukážky je jasné, že manželia prejdú ďalšími konfliktmi a zaznie aj vážne obvinenie. „Kokos, ty si taká klamárka,” bude sa hnevať Ľubo a vzápätí začne vysvetľovať, že Júlia prekrúca veci, dokonca jej počas hádky vyhodí na oči aj to, že nikdy predtým nemala poriadny vzťah. Uvidíme teda, ako to medzi nimi dopadne. Až také ružové, ako to pôvodne vyzeralo, to napokon zrejme nebude...