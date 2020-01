Obrovské napätie na markizáckej svadbe: Nevesta sa pri pohľade na ženícha zhrozila... Povie mu vôbec áno?

Za nami sú už dve epizódy Svadby na prvý pohľad. Hoci sa nevesty so svojimi budúcimi polovičkami stretli pred oltárom vôbec po prvýkrát, nateraz sa zdá, že oba páry si sadli a nádej na spoločnú budúcnosť skutočne existuje. Ani jeden z nich nebol sklamaný pri pohľade na osobu, ktorú mu ako ideálneho partnera vybral renomovaný tím odborníkov.

Z Luciinej tváre sálalo napätie už počas príchodu. Pri pohľade na ženícha bola nadšená ešte menej. Zdroj: TV MARKÍZA

Aktuálne sa však zdá, že to také ružové nebude. Inštruktorka detského plávania Lucia (30) sa síce na svoj deň D tešila, no počas toho, ako sa v svadobných šatách presúvala na obrad, zazrela, kto na ňu čaká. Aj napriek tomu, že podnikateľ Ivan (39) je veľký sympaťák, brunetka si zjavne predstavovala niekoho úplne iného a zdá sa, že jej budúci zákonitý nie je vôbec jej typ. A to aj napriek tomu, že nemá "200 kíl", čo najprv označila ako svoju obavu.

Počas toho, ako v spoločnosti svojho ocina kráčala pred oltár, cez okno na chodbe sa jej nechtiac naskytol pohľad na muža, ktorý by mal byť jej ideálnym partnerom. „Už vidím asi ženícha, mám taký pocit,” povedala Lucia na chodbe a jej výraz v tvári sa čím ďalej tým viac menil na kyslý. Odrazu na pár sekúnd zastala a do kamery sa pozrela, akoby sa zhrozila toho čo vidí „Vzhľad nie je všetko. A to mi aj mamina vždy hovorila. Mala som ju počúvať,” zaznelo na záver ich príbehu v tejto epizóde.

Ivan sa takmer po celý čas usmieval a svojej nastávajúcej sa nevedel dočkať. Zdroj: TV MARKÍZA

Luciu pohľad na svojho budúceho manžela príliš nepotešil. Zdroj: TV MARKÍZA

Žiadne nadšenie sa teda zjavne konať nebude. „V mojej hlave sa toho odohrávalo veľa. Nebol to zrovna môj typ. Prečo zrovna s ním ma spojila tá veda,” hovorí brunetka v upútavke na ďalšiu časť. Ženíchove slová tiež potvrdzujú, že táto svadba nebude mať hladký priebeh. „Zatiaľ to nie je úplne podľa mojich predstav alebo ako by som chcel,” vyjadrí sa Ivan. Uvidíme teda, ako sa to medzi nimi vyvinie a či sa z dvojice vôbec stanú manželia.