Markizácka nevesta s PORNOM na konte: Prehovorila o svojom prešľape!

Na internete nič nie je skryté, a tak sa na svetlo sveta dostalo aj Luciino video z bieleho gauča.

Toto tu ešte nebolo: Nevesta z markizáckej šou má poriadne pikantnú minulosť... Natočila PORNO!

Televízia Markíza ale vedela o tomto prešľape ešte pred nakrúcaním svadby s Ivanom a teraz dala neveste priestor na svojej webovej stránke, aby sa k svojej minulosti vyjadrila. „V minulosti som spravila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať. Už je to však za mnou. Nie som na to pyšná, ale ako povedal aj Buddha, vždy môžem začať odznovu. A ja som začala,” povedala Lucia.

Zdroj: TV MARKÍZA

O svojej chybe komunikovala samozrejme aj s tými najbližšími. Na začiatku to určite nebolo ľahké, ale zdá sa, že dnes už sú všetci s pikantným videom vyrovnaní. „Moji rodičia to pochopili a odpustili mi, mám s nimi krásny vzťah. Rovnako tak aj moji priatelia ma prijali aj s mojimi chybami. Chyby robíme všetci. Väčšie či menšie. Dôležite ale je, aby sme sa z nich poučili. A ja som sa rozhodne poučila,“ uzavrela túto tému Lucia.