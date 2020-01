PORNOškandál markizáckej nevesty: Za sex pred kamerou len 200 eur... Takto to prebiehalo!

BRATISLAVA/PRAHA - Minulý týždeň sa v šou Svadba na prvý pohľad predstavila nová dvojica - Lucia (30) a Ivan (39). Diváci vtedy ani netušili, že plavovláska má na svojom konte poriadne pikantnú skúsenosť. V piatok sa totiž prevalilo, že sa zúčastnila známeho českého pornokastingu. Za sex pred kamerami dostala len 200 eur a... Takto to celé prebiehalo!

Markizácku šou Svadba na prvý pohľad sprevádza od minulého týždňa porno škandál. Jedna z neviest, ktoré si obliekli biele šaty symbolizujúce čistotu a panenstvo, totiž až taká necudná nie je. Deň po odvysielaní najnovšej časti sa totiž na verejnosť dostali Luciine zábery zo známeho českého kastingu, ktorého sa v minulosti zúčastnila aj Zuzana Plačková.

A nešlo len o erotické olejčekovanie, ako to bolo v prípade kráľovnej Instagramu. Plavovláska z markizáckych obrazoviek sa totiž nechala nahovoriť na oveľa pikantnejšie veci a s kameramanom, ktorý kasting natáčal, sa rovno vyspala. „V minulosti som spravila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať. Už je to všetko za mnou,“ vyjadrila sa Lucia.

Ako však taký pornokasting na bielom gauči prebieha? My sme v čase, keď sa na ňom objavila Plačková, oslovili samotného organizátora, ktorý si hovorí Marťas Kalli a ten nám to celé detailne opísal.

Topky.sk: Ako kasting v skutočnosti prebiehal?

Čisto kasting prebieha tak, že dievčatá prídu k nám do produkcie, kde sa zoznámia so všetkým, čo ich čaká. Dôkladne si prečítajú zmluvu a vysvetlíme im, čo bude nasledovať v tej cca hodine práce. Dievčatá musia so všetkým súhlasiť a podpísať zmluvu! Takže tvrdenia, že: „Ja som bola oklamaná,“ a podobne neexistuje. Každá si je vedomá toho, že podstupuje erotické fotenie a videá, na ktorých bude nahá! Kasting má približne 7 častí:

1. Rozhovor pred kamerou.

2. Fotenie až donaha.

3. Kabínka, kde si skúšajú spodnú bielizeň. Je tam kamera a pôsobí to, akoby bola v obchode.

4. Solárium, kde je tiež kamera.

5. Prezentácia 3D fotiek, kde nahá stojí uprostred miestnosti a sníma ju asi 50 fotoaparátov.

6. Erotická masáž, kde sa nechá masírovať. Tiež s kamerou.

7. Posledné je buď soft natáčanie, kde sa dievča natiera olejčekom, alebo sex s niekým, kto práve kasting natáča.

60% dievčat už počas rozhovoru dá najavo, či to bude soft natáčanie a kasting, alebo sa nechajú prehovoriť aj na sex.

Topky.sk: Počas kastingu sa niektoré dievčatá nechajú prehovoriť na sex s kameramanom. Súložíte s dievčatami, ktoré prídu, aj vy?

Áno, ako som spomínal, kasting je buď iba čisto erotický, kde baba ukáže prsia a stačí, ale ako vidíte, dievčatá nemajú problém rozťahovať nohy a pred kamerou rozprávať o svojich sexuálnych zážitkoch. Niektoré dokonca pristúpia na sex s kameramanom. A je ich dosť. Ja sa kastingov nezúčastňujem, je to nuda.

Topky.sk: Dievčatá tvrdili, že za fotky a video dostali 200€. Tie, ktoré sa nechajú prehovoriť na sex s kameramanom, dostanú viac? Prečo Zuzana Plačková tvrdí, že dostala 12 000€?

Za kasting je odmena 200€ + je preplácaná cesta. Nič viac! Ak sa dievčatá vyspia s kameramanom, tak to je len tak, z ich vlastnej vôle. Kto povedal, že Zuza dostala 12 000€? To je nezmysel! Aj krajšie dievčatá, než je Zuza, prídu a dostanú iba 200€. Neviem, za čo by ona mala dostať viac.

