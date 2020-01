Toto tu ešte nebolo: Nevesta z markizáckej šou má poriadne pikantnú minulosť... Natočila PORNO!

BRATISLAVA - Šou Svadba na prvý pohľad predstavila už tretí pár, ktorý sa chystá vhupnúť do manželstva. Ženích Ivan však pravdepodobne netušil, že jeho budúca žienka Lucia (30) má za sebou šokujúce herecké skúsenosti. V porno priemysle!

To, že šou bude poriadne kontroverzná, bolo jasné už dávno predtým, ako ju televízia vôbec spustila. Hlavným bodom kritiky bolo najmä to, že pár sa po prvýkrát uvidí až na svadobnom obrade a budúci manželia o sebe vôbec nič nevedia. To sa teraz vypomstilo ženbychtivému Ivanovi (39).

Ivan chcel peknú manželku. O porno minulosti svojej nastávajúcej netušil. Zdroj: TV MARKÍZA

Ten pri predstavách o svojej budúcej manželke priznal, že musí hlavne dobre vyzerať. Tento atribút jeho nevesta Lucia určite spĺňa, no pred oltár si nesie ešte jeden nezávideniahodný bonus. Pred niekoľkými rokmi sa totiž objavila na pornokastingu! Video teraz koluje po internete.

Dôverne známy biely gauč si kedysi vyskúšala napríklad aj Zuzana Plačková. No kým známa influencerka zostala iba pri šteklivom provokovaní, televízna nevesta sa poriadne rozšupla. Po krátkom rozhovore a dôkladnom rozotrení olejčeka sa nakoniec Lucia odhodlala na poriadnu šou. Po orálnom uspokojení svojho "hereckého" partnera privolila aj na samotný sex a priamo pred kamerami ukázala všetko, čo malo zostať skryté snáď práve pre Ivana a ich svadobnú noc.

Lucia sa pred rokmi objavila na dôverne známom bielom gauči. Zdroj: czechcasting.com

A zatiaľ čo ženích o pikantnej minulosti svojej nastávajúcej údajne vôbec netušil, tím, ktorý pracuje na profiloch účinkujúcich, bol s touto skutočnosťou oboznámený. „Tvorcovia a odborníci šou Svadba na prvý pohľad boli oboznámení s Luciinou minulosťou už počas kastingu. Jej zakopnutie spred ôsmych rokov sa už neopakovalo a v testoch jej vychádzala kompatibilita s Ivanom, ktorý je navyše tolerantný a natoľko silný, že bol predpoklad, že Luciinu minulosť dokáže ustáť,“ povedala nám PR manažérka Ľudmila Ráceková. Nuž, uvidíme, či láska aj hory prenáša. FOTO nájdete v nasledujúcej galérii!